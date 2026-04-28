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    Jeep adelanta el nuevo Avenger: nueva parrilla iluminada

    El renovado SUV compacto introduce un flamante frontal, junto con mejoras en diseño, tecnología y una oferta mecánica versátil.

     

    El Jeep Avenger se prepara para una actualización clave que refuerza su identidad dentro del segmento B-SUV, apostando por una evolución estética y tecnológica sin alterar su esencia. El cambio más llamativo está en su frontal, donde debuta una reinterpretación de la clásica parrilla de siete ranuras de Jeep, ahora con iluminación integrada, marcando un nuevo lenguaje de diseño para la marca.

    Este elemento, heredero de una tradición que se remonta al Jeep CJ-2A, incorpora segmentos luminosos individuales que resaltan cada una de las siete ranuras, aportando una firma visual moderna y distintiva. La solución no solo tiene un enfoque estético, sino que también mejora la visibilidad y refuerza la presencia del modelo, especialmente en condiciones nocturnas.

    Más allá del rediseño frontal, el nuevo Avenger presenta ajustes sutiles en su carrocería, con líneas más refinadas y detalles que enfatizan su carácter urbano y aventurero. En el interior, la actualización se centra en la incorporación de nuevas tecnologías y mayores opciones de personalización, elevando la experiencia a bordo sin modificar su arquitectura general.

    En el apartado mecánico, se ha conocido que el modelo mantendrá su actual gama de motorizaciones, lo que le permite ofrecer una propuesta flexible para distintos tipos de usuarios. Esto incluye opciones a gasolina, variantes híbridas suaves de 12V y una versión 100% eléctrica, consolidando su enfoque multienergía. Entre las alternativas más relevantes destaca el motor 1.0 turbo de tres cilindros, capaz de entregar 120 CV y 200 Nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT.

    Otro aspecto clave del Avenger es su estrategia de producción regional. El SUV será fabricado en Brasil, lo que permitirá optimizar costos y mejorar su disponibilidad en Sudamérica. Además, compartirá plataforma y componentes con otros modelos del grupo Stellantis, favoreciendo la eficiencia industrial sin comprometer su identidad de marca.

    Con esta actualización, el Jeep Avenger no solo refuerza su posicionamiento como modelo de entrada a la marca, sino que también eleva su propuesta en diseño y tecnología, manteniendo intacto el espíritu aventurero que caracteriza a Jeep.

    Más sobre:NoticiasJeepAvengerSUVVehículos eléctricosVehículos híbridosElectromovilidad

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