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    Desde la Redacción: entrevista a Matías Walker y Maximiliano Luksic

    En el programa de streaming de La Tercera, y ad portas de la votación del último artículo de la megarreforma, el senador independiente Matías Walker -voto clave para el Ejecutivo- afirmó que "si se garantizan los recursos para la reconstrucción de Coquimbo yo voto a favor del trámite final". Así, enfatizó en que el Ejecutivo se comprometa por escrito en disponer de los recursos para la reconstrucción "porque las palabras se las lleva el viento" y afirmó que -hasta el momento- desde el gobierno aún no le han respondido. En este capítulo, también, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, propuso incluir los pagos de los permisos de circulación al FCM para compensar a los municipios en el marco de la exención de contribuciones.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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