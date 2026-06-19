Desde la Redacción: entrevistas a Germán Codina y a Felipe Alessandri
En el programa de streaming de La Tercera el delegado regional metropolitano, Germán Codina, anunció un consejo regional de seguridad en el que buscará contar con todos los alcaldes de la Región Metropolitana "como una manera de poder coordinar y abordar esfuerzos en la búsqueda" de los menores haitianos que habrían ingresado de forma irregular al Chile. Codina, además, confirmó que para el Superclásico entre la U y Colo Colo habrán hinchas visitantes y cargó contra el PC y el FA "por generar un clima de enfrentamiento con el gobierno". En este episodio revisa también la entrevista al alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), quien advirtió que la exención de contribuciones, iniciativa que empuja La Moneda, tendría un costo electoral en el sector.
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