SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Desde la Redacción: entrevistas a Germán Codina y a Felipe Alessandri

    En el programa de streaming de La Tercera el delegado regional metropolitano, Germán Codina, anunció un consejo regional de seguridad en el que buscará contar con todos los alcaldes de la Región Metropolitana "como una manera de poder coordinar y abordar esfuerzos en la búsqueda" de los menores haitianos que habrían ingresado de forma irregular al Chile. Codina, además, confirmó que para el Superclásico entre la U y Colo Colo habrán hinchas visitantes y cargó contra el PC y el FA "por generar un clima de enfrentamiento con el gobierno". En este episodio revisa también la entrevista al alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), quien advirtió que la exención de contribuciones, iniciativa que empuja La Moneda, tendría un costo electoral en el sector.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Lee también:

    Más sobre:Desde la RedacciónFelipe AlessandriGermán CodinaNiños haitianosContribucionesOficialismo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cancillería pone fin a las funciones del cónsul en Haití, instruye sumario y envía equipo para reorganizar operaciones en el consulado

    Ministra Wulf por caso de niños haitianos: “No es el momento de las recriminaciones políticas”

    Mercedes-Benz VLE se luce con la van eléctrica que parece limousina

    En medio de las críticas: el mensaje de Cristiano Ronaldo en el Mundial tras el empate de Portugal

    Codelco dice que en los próximos meses llevará adelante la definición de su plan estratégico, el cual evaluará la eventual venta de activos

    CAF y Empresa Portuaria San Antonio firman crédito para iniciar las primeras obras del megaproyecto Puerto Exterior

    Servicios

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Escocia vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Escocia vs. Marruecos en TV y streaming

    Cancillería pone fin a las funciones del cónsul en Haití, instruye sumario y envía equipo para reorganizar operaciones en el consulado
    Chile

    Cancillería pone fin a las funciones del cónsul en Haití, instruye sumario y envía equipo para reorganizar operaciones en el consulado

    Ministra Wulf por caso de niños haitianos: “No es el momento de las recriminaciones políticas”

    Abogados de la Defensoría sufren agresión saliendo del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción

    Codelco dice que en los próximos meses llevará adelante la definición de su plan estratégico, el cual evaluará la eventual venta de activos
    Negocios

    Codelco dice que en los próximos meses llevará adelante la definición de su plan estratégico, el cual evaluará la eventual venta de activos

    CAF y Empresa Portuaria San Antonio firman crédito para iniciar las primeras obras del megaproyecto Puerto Exterior

    Tamango, la cervecería artesanal que llegó con la “escuela gringa” y que ahora afina su estreno en el MUT

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años
    Tendencias

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Este es Merlín, el famoso pato de la selección mexicana que se hizo viral en las redes sociales

    En medio de las críticas: el mensaje de Cristiano Ronaldo en el Mundial tras el empate de Portugal
    El Deportivo

    En medio de las críticas: el mensaje de Cristiano Ronaldo en el Mundial tras el empate de Portugal

    La UC alerta a sus hinchas ante la aparición de paquetes de viajes para el partido contra Estudiantes

    Brasil y Paraguay buscarán su primer triunfo: quién juega este viernes y quiénes transmiten los partidos del Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Paternidad en la literatura: 10 libros imprescindibles sobre el amor, la ausencia y el peso del legado
    Cultura y entretención

    Paternidad en la literatura: 10 libros imprescindibles sobre el amor, la ausencia y el peso del legado

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    “Mientras haya público, vamos a seguir cantando”: la Nueva Ola abre la celebración de los 90 años del Caupolicán

    El presidente de Líbano critica el recrudecimiento de los ataques de Israel: “Es peligroso y condenable”
    Mundo

    El presidente de Líbano critica el recrudecimiento de los ataques de Israel: “Es peligroso y condenable”

    Cuba vira hacia el mercado: las claves del giro económico que vota la Asamblea Nacional

    Ucrania reivindica que ataca Rusia con sus propias armas y denuncia “propaganda” para ocultar la “humillación”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico