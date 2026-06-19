“Avanzar sin transar no creo que sea una buena práctica”: Felipe Alessandri advierte costos electorales por contribuciones

El 11 de junio el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tuvo una extensa reunión con los alcaldes de las comunas que más se verían afectadas con la iniciativa del gobierno de eximir el pago de contribuciones a los adultos mayores. Dicho encuentro resultó sin acuerdos, pero los jefes comunales valoraron la disposición al diálogo de parte del Ejecutivo.

La medida del gobierno parece avanzar con fuerza, y lo alcaldes ya están resolviendo cómo mitigar los costos que ésta podría tener en los municipios y sus vecinos.

Al menos ese es el escenario en Lo Barnechea, donde su alcalde, Felipe Alessandri, si bien remarcó que es partidario de que todos los adultos mayores “queden exentos de contribuciones”, puntualizó que falta una compensación.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el jefe comunal manifestó sus dudas respecto a que exista “algún tipo de compensación. Entonces ahí los municipios vamos a tener que apretarnos el cinturón. Ya lo estamos haciendo ”, sostuvo.

El alcalde señaló que en la reunión, el ministro Quiroz les “‘lloró’. Nos contó cómo estaban las arcas fiscales. Lo dijeron los primeros días del gobierno: no hay plata”. “Yo creo que aquí esta medida va a avanzar. No es tema, entonces, hay que ver cómo los municipios vamos a afrontar esta rebaja”, indicó.

En ese contexto, aseguró que en Lo Barnechea ya están “formulando el presupuesto de 2027 de una manera mucho más restrictiva”.

“Vamos a tratar de cortar lo menos, pero algo vamos a tener que hacer, porque a nosotros no nos sobran 8 mil millones, entonces estamos viendo, para que los vecinos, sobre todo los más vulnerables, no se vean afectados”, indicó, afirmando que el presupuesto de seguridad no se tocará.

Costos electorales

En octubre de 2028 se desarrollarán las elecciones regionales y municipales en el país. En el ambiente político, dichos comicios se entienden como una “antesala” a las elecciones presidenciales y parlamentarias.

En ese contexto, el alcalde Alessandri manifestó que los ajustes que realicen los municipios, a propósito de la eximición de contribuciones, “sin duda” tendría costos electorales. “Y no sé si la están viendo”, advirtió.

“Probablemente en Lo Barnechea salga un alcalde del mismo sector, pero en otras comunas, donde se ganó por un estrechísimo margen, se va a ver afectado”, señaló.

En ese sentido, contó que está solicitando una reunión con el Presidente José Antonio Kast y con el biministro Claudio Alvarado, “para hacerles ver este tema, porque la próxima elección es el gobierno, es la alcaldía, y esa va a ser la verdadera encuesta. Ahí vamos a ver”, advirtió.

En esa línea, planteó que tendrán “un año para arreglar cualquier mal resultado que podamos tener ahí”. “Los alcaldes somos la primera línea, somos los que estamos en la calle, y el vecino común y corriente, al que tú le cortas un beneficio, no entiende las razones ”, indicó.

Con ello afirmó que, a su parecer, “ha faltado” planteamiento del gobierno en la materia. “Yo valoro la experiencia del ministro Alvarado, del ministro José García Ruminot, pero a veces avanzar sin transar yo creo que no es una buena práctica”, aseveró.

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