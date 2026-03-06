SUSCRÍBETE
    Desde la Redacción: Ministro de Justicia emplaza a Kast a “dar explicaciones” por su apoyo a proyecto que conmuta penas

    En conversación con el programa de streaming de La Tercera el titular de Justicia, Jaime Gajardo, espetó al presidente electo José Antonio Kast por su respaldo al proyecto que busca conmutar penas de cárcel y que beneficiaría con arresto domiciliario a presos mayores de 70 años que padezcan ciertos problemas de salud. "El presidente electo tiene que explicarle a las víctimas que pedófilos, criminales de lesa humanidad, torturadores, que el psicópata de Alto Hospicio o que María del Pilar Pérez pueden terminar de cumplir sus condenas en su domicilio", criticó el ministro.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los días y horarios del operativo gratuito de vacunación en el Metro de Santiago

