SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministro Gajardo emplaza a Kast a explicar a las víctimas por qué condenados podrían cumplir penas en sus domicilios

    El ministro además destacó la decisión del partido Comunista de iniciar un proceso tras la denuncia que efectuaron varios ministros contra Daniel Jadue.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, realizó un emplazamiento al presidente electo José Antonio Kast para que explique a las víctimas por qué los perpetradores de diferentes delitos podrían terminar cumpliendo sus condenas en su domicilio.

    En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, Gajardo, señaló que “yo creo que el presidente electo tiene que explicarle a las víctimas de estos delitos, que pedófilos, que criminales de lesa humanidad, que torturadores, que el psicópata de Alto Hospicio, Julio Pérez, que María del Pilar Pérez, conocida como la Quintrala, pueden terminar de cumplir sus condenas en su domicilio”.

    “Yo creo que eso es inexplicable. Es absolutamente inexplicable. Pero que él le diga a las víctimas”, añadió.

    Las declaraciones llegan luego de que Kast apuntara durante la tarde del jueves que el proyecto "no es un indulto ni una liberación, sino un cumplimiento alternativo de condenas”.

    Gajardo, además criticó duramente el proyecto señalando que genera “riesgos reales” para la seguridad de las personas. “Los pedófilos, los abusadores de niños, niñas y adolescentes, en su domicilio eventualmente pueden acceder a otros niños. ¿Queremos eso? Por eso decimos que pone en riesgo la seguridad de las personas de nuestro país".

    El ministro además dio el caso de los líderes del crimen organizado, quienes hoy permanecen bajo estrictas medidas de seguridad y que en caso de acceder a un cambio en la pena podrían seguir operando bandas criminales desde sus domicilios. “Yo no logro entender que porque queremos que los criminales de lesa humanidad cumplan en su casa sus condenas, estamos disponibles a poner en riesgo la seguridad del país”, mencionó el ministro.

    “Yo creo que el Congreso Nacional tiene que rechazarlo, no me parece que haya otra salida. El Congreso Nacional tiene que rechazar este proyecto”, reiteró Gajardo.

    “No es posible de enmendar”

    En la ocasión, el titular de Justicia también señaló que este proyecto además es “es tan malo técnicamente que no es posible de enmendar”, reiterando que no presentarán indicaciones, y que “la idea central del proyecto hoy día se cumple a través de otros procesos”.

    Es así como menciona que actualmente existen mecanismos para que enfermos terminales cumplan condenas en sus domicilios, y que “todo el resto del proyecto es completamente contrario a nuestro sistema de ejecución de penas, es completamente contrario a nuestra política de seguridad pública, es completamente contrario a la protección de las víctimas, es contrario a lo que hemos avanzado en materia de derechos humanos, es contrario a convenios internacionales, al Estatuto de Roma de manera clarísima. Entonces no es posible enmendarlo”.

    Denuncia contra Daniel Jadue

    Finalmente el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó el inicio de un proceso por parte del Partido Comunista, luego de la denuncia presentada por él y los ministros Camila Vallejo y Nicolás Cataldo.

    “Yo creo que es una muy buena noticia y además considero que es muy bueno que lo haya dicho el Presidente del Partido. Esperábamos hace un tiempo que efectivamente se tomaran este tipo de decisiones”, mencionó Gajardo, señalando que “no puede ser que se rompa la fraternidad al interior de nuestro partido”.

    Respecto a una posible sanción, Gajardo sostuvo que “es algo que va a tener que definir el proceso interno del partido. Yo creo que es una muy buena noticia que se tomen acciones decididas cuando alguien tiene la actitud de romper la fraternidad y de además de decir cosas que no son ciertas”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Jaime GajardoJosé Antonio KastConmutación de penas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El buen arranque de año del mercado automotor: más de 190 mil autos usados vendidos a febrero

    Carabineros implementará cortes y desvíos de tránsito el domingo por manifestaciones del 8M en la Alameda

    Provoste (DC) sobre proyecto que conmuta penas: “Que el presidente electo o sus ministros pongan algo de cordura”

    Insulza (PS) por quiebre Boric-Kast: “Probablemente el activismo del gobierno en el último periodo molestó a quienes asumirán”

    Kast arriba a Miami para participar en cumbre “Shield of America” convocada por Trump

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    Lo más leído

    1.
    Se pagó rescate de $500 millones: en internación provisoria adolescente involucrado en secuestro de mujer y su hija en Quilicura

    Se pagó rescate de $500 millones: en internación provisoria adolescente involucrado en secuestro de mujer y su hija en Quilicura

    2.
    Con llamado a estudiantes a “recuperar la Fech”: Boric participa en inauguración de nuevas obras en la Facultad de Derecho de la U. de Chile

    Con llamado a estudiantes a “recuperar la Fech”: Boric participa en inauguración de nuevas obras en la Facultad de Derecho de la U. de Chile

    3.
    La simbólica vuelta de Boric a Derecho: Presidente asistirá al lugar que vio nacer su carrera política a días del 11M

    La simbólica vuelta de Boric a Derecho: Presidente asistirá al lugar que vio nacer su carrera política a días del 11M

    4.
    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    5.
    Por un voto: Senado aprueba en general proyecto que abre puerta a conmutar condenas a presos por causas de DD.HH.

    Por un voto: Senado aprueba en general proyecto que abre puerta a conmutar condenas a presos por causas de DD.HH.

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los días y horarios del operativo gratuito de vacunación en el Metro de Santiago

    Los días y horarios del operativo gratuito de vacunación en el Metro de Santiago

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Carabineros implementará cortes y desvíos de tránsito el domingo por manifestaciones del 8M en la Alameda

    Provoste (DC) sobre proyecto que conmuta penas: “Que el presidente electo o sus ministros pongan algo de cordura”

    El buen arranque de año del mercado automotor: más de 190 mil autos usados vendidos a febrero
    Negocios

    El buen arranque de año del mercado automotor: más de 190 mil autos usados vendidos a febrero

    “Entregamos el país en una situación mucho mejor”: la reflexión de Grau tras el IPC, ad portas del cambio de mando

    Precios del petróleo vuelven a dispararse y Qatar advierte sobre posible detención de los envíos en “cuestión de días”

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo
    Tendencias

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Las localidades de Chile que rompieron récords históricos de calor extremo en febrero de 2026

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    La alegría de las Diablas tras el triunfo ante Francia que las acerca al Mundial: “Es algo que no tiene comparación”
    El Deportivo

    La alegría de las Diablas tras el triunfo ante Francia que las acerca al Mundial: “Es algo que no tiene comparación”

    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    Crisis en Argentina: River Plate le declara la guerra a Chiqui Tapia y abandona el Comité Ejecutivo de la AFA

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video
    Cultura y entretención

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana
    Mundo

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    Italia cierra su Embajada en Irán “por motivos de seguridad” en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana