Ministro Gajardo emplaza a Kast a explicar a las víctimas por qué condenados podrían cumplir penas en sus domicilios

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, realizó un emplazamiento al presidente electo José Antonio Kast para que explique a las víctimas por qué los perpetradores de diferentes delitos podrían terminar cumpliendo sus condenas en su domicilio.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, Gajardo, señaló que “yo creo que el presidente electo tiene que explicarle a las víctimas de estos delitos, que pedófilos, que criminales de lesa humanidad, que torturadores, que el psicópata de Alto Hospicio, Julio Pérez, que María del Pilar Pérez, conocida como la Quintrala, pueden terminar de cumplir sus condenas en su domicilio”.

“Yo creo que eso es inexplicable. Es absolutamente inexplicable. Pero que él le diga a las víctimas”, añadió.

Las declaraciones llegan luego de que Kast apuntara durante la tarde del jueves que el proyecto "no es un indulto ni una liberación, sino un cumplimiento alternativo de condenas”.

Gajardo, además criticó duramente el proyecto señalando que genera “riesgos reales” para la seguridad de las personas. “Los pedófilos, los abusadores de niños, niñas y adolescentes, en su domicilio eventualmente pueden acceder a otros niños. ¿Queremos eso? Por eso decimos que pone en riesgo la seguridad de las personas de nuestro país".

El ministro además dio el caso de los líderes del crimen organizado, quienes hoy permanecen bajo estrictas medidas de seguridad y que en caso de acceder a un cambio en la pena podrían seguir operando bandas criminales desde sus domicilios. “Yo no logro entender que porque queremos que los criminales de lesa humanidad cumplan en su casa sus condenas, estamos disponibles a poner en riesgo la seguridad del país”, mencionó el ministro.

“Yo creo que el Congreso Nacional tiene que rechazarlo, no me parece que haya otra salida. El Congreso Nacional tiene que rechazar este proyecto”, reiteró Gajardo.

“No es posible de enmendar”

En la ocasión, el titular de Justicia también señaló que este proyecto además es “es tan malo técnicamente que no es posible de enmendar”, reiterando que no presentarán indicaciones, y que “la idea central del proyecto hoy día se cumple a través de otros procesos”.

Es así como menciona que actualmente existen mecanismos para que enfermos terminales cumplan condenas en sus domicilios, y que “todo el resto del proyecto es completamente contrario a nuestro sistema de ejecución de penas, es completamente contrario a nuestra política de seguridad pública, es completamente contrario a la protección de las víctimas, es contrario a lo que hemos avanzado en materia de derechos humanos, es contrario a convenios internacionales, al Estatuto de Roma de manera clarísima. Entonces no es posible enmendarlo”.

Denuncia contra Daniel Jadue

Finalmente el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó el inicio de un proceso por parte del Partido Comunista, luego de la denuncia presentada por él y los ministros Camila Vallejo y Nicolás Cataldo.

“Yo creo que es una muy buena noticia y además considero que es muy bueno que lo haya dicho el Presidente del Partido. Esperábamos hace un tiempo que efectivamente se tomaran este tipo de decisiones”, mencionó Gajardo, señalando que “no puede ser que se rompa la fraternidad al interior de nuestro partido”.

Respecto a una posible sanción, Gajardo sostuvo que “es algo que va a tener que definir el proceso interno del partido. Yo creo que es una muy buena noticia que se tomen acciones decididas cuando alguien tiene la actitud de romper la fraternidad y de además de decir cosas que no son ciertas”.

