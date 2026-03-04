SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Política

    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    La tramitación comenzó luego de una denuncia que presentaron contra el exalcalde los secretarios de Estado Camila Vallejo, Jaime Gajardo y Nicolás Cataldo. El hito fue confirmado por el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien añadió que ya han existido reuniones de dirigentes de la colectividad con las partes implicadas.

    David Tralma
    “Es una noticia en desarrollo”. De esta manera Lautaro Carmona confirmó a La Tercera que el Partido Comunista inició el proceso para abordar la denuncia que presentaron por escrito los ministros Camila Vallejo, Nicolás Cataldo y Jaime Gajardo en contra del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

    El documento fue enviado por los ministros al tribunal supremo del partido luego de que el otrora abanderado presidencial acusara a Vallejo y Gajardo de haber sido parte de lo que él denomina como una “persecución judicial” en su contra, en el marco del caso Farmacias Populares, que hoy lo tiene con medidas cautelares por estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco.

    “Estoy preso en este gobierno con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista y todos saben que es todo un montaje. ¿Y ustedes creen que a alguien se le ha movido una pestaña dentro del mundo nuestro? No, porque son parte de la persecución”, disparó Jadue semanas atrás.

    Los secretarios de Estado reaccionaron airadamente ante los dichos del exabanderado presidencial del PC. No solo enviaron al partido la misiva buscando que Jadue se retracte, sino que también lo acusaron de ser oposición a Boric y “un liderazgo de carácter caudillista que solo ha generado división”.

    La situación generó un remezón al interior del partido, donde hay un importante sector de la militancia que sigue siendo parte de la base de apoyo del ex jefe comunal de Recoleta.

    La directiva de Carmona acogió la acusación de los ministros y hace unas semanas se inició un proceso para indagar en el tema.

    Así lo confirmó el propio timonel del partido: “Alguien podría decir que es una noticia en desarrollo, cosas por confirmar y luego precisaremos en qué estado está esto”.

    “Es un procedimiento llevado por estructuras naturales. No es que pase primero por la comisión política (principal instancia de toma de decisiones del PC), sino por las comisiones que tratan esos temas”, agregó el exdiputado y uno de los aliados históricos de Daniel Jadue.

    Junto a eso, Carmona añadió que durante este proceso ya “hubo reuniones bilaterales con las partes, pero no se podría adelantar por ahora para donde va la micro”.

    “No hay una respuesta definitiva (aún), porque eso no lo establece la dirección política que yo encabezo”, cerró el presidente del PC sobre el tema.

    Proceso informal porque Jadue no es militante

    Conocedores del procedimiento afirman que desde la tienda de Vicuña Mackenna 31 se les transmitió esta información a los ministros que impulsaron este trámite.

    En esos intercambios se les ha comentado a los secretarios de Estado que, si bien se inició un proceso por la denuncia de ellos contra Jadue, esta tramitación es de carácter informal.

    Esto por un tema legal: Daniel Jadue ya no es militante del Partido Comunista. El exalcalde de Recoleta abandonó las filas de la tienda de la hoz y el martillo de manera forzada, ya que al estar formalizado por el caso Farmacias Populares el Servicio Electoral comunicó que el otrora rostro del PC debió dejar su militancia.

    Por lo mismo, en la colectividad que lidera Lautaro Carmona solo pueden instruir un proceso que tendrá carácter informal, pues no se le pueden aplicar castigos como si fuera un militante activo.

