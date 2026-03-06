SUSCRÍBETE
    Política

    “No es un indulto ni liberación”: Kast aborda conmutación de penas y dice que “dio vuelta la página” tras quiebre en traspaso de mando

    El presidente electo defendió el carácter “humanitario” de la iniciativa aprobada en el Senado, recalcó que las condenas deben cumplirse bajo un régimen alternativo en ciertos casos y afirmó que el debate y eventuales modificaciones al proyecto deben resolverse en el Congreso.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Diego Martin

    El presidente electo José Antonio Kast abordó este jueves el proyecto de conmutación de penas aprobado recientemente por el Senado, ad portas de iniciar un viaje a Estados Unidos.

    Previo a abordar su vuelo desde el Aeropuerto de Santiago, Kast profundizó en su postura respecto a la iniciativa presentada por senadores de derecha -aprobada ayer en la sala- y también sobre el futuro del cable submarino que busca unir Concón, en la Región de Valparaíso, con Hong Kong, en China.

    Consultado por la prensa por el proyecto de ley, Kast señaló que “en primer lugar está radicado en el Congreso; en segundo lugar, menciona el tema de la humanidad. Las condenas hay que cumplirlas”.

    No obstante, el futuro mandatario añadió que “esto no es un indulto ni una liberación, sino un cumplimiento alternativo de condenas”, el cual -según estimaciones actuales- podría permitir que hasta 12 mil reos de distinta naturaleza cumplan el resto de su pena en sus domicilios.

    “Uno puede hacerle modificaciones, todo lo que quiera, pero apunto a lo que hace bastante tiempo atrás dijo incluso el padre Fernando Montes: que las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad”, sostuvo.

    “Eso es lo que veo que está tramitando el Congreso. Esto va avanzando, tendrá indicaciones. Hoy un senador dijo que había presentado varias indicaciones y habrá que resolverlas una a una. Pero vuelvo a insistir: esto es un cumplimiento alternativo de penas, no un indulto ni una liberación masiva de personas”, defendió Kast.

    En esa línea, el presidente electo evitó calificar las declaraciones del mandatario Gabriel Boric, quien ayer afirmó que la votación de la Cámara Alta constituye “un retroceso” en materia de derechos humanos.

    “Vuelvo a insistir que esto es algo que se ha planteado en distintas oportunidades: cómo se cumplen las condenas cuando alguien está en un estado de enfermedad terminal. Y eso es humanitario”, sostuvo.

    “También lo dijo un juez que conoce al presidente Boric, el juez Baltasar Garzón: ‘nadie merece morir en la cárcel’. Y eso lo dijo un juez que no es ideológicamente de mi sector”, agregó.

    A renglón seguido, Kast reiteró que “este es un tema que está radicado en el Congreso”.

    “El Congreso puede hacer todas las indicaciones y modificaciones que estime pertinentes. Si alguien quiere llevar el debate por otro lado para evitar el tema humanitario, está en su derecho, pero primero debe darse esa discusión en el Congreso y, una vez que se resuelva, el Ejecutivo tendrá que tomar una decisión”, afirmó.

    Destino del cable submarino

    Previo a su viaje, Kast también abordó la polémica por el cable submarino, que fracturó las relaciones entre la administración saliente y la entrante.

    Al respecto, el mandatario electo aseguró que “nosotros ya dimos vuelta la página”.

    “En esto también se produjo una discusión. El presidente Boric tuvo una oportunidad importante de transparentar todo a los chilenos y también al gobierno entrante. Eso no se dio”, afirmó.

    “Estamos a seis días del cambio de mando y será un buen cambio de mando, republicano, como estamos acostumbrados, donde el presidente entrega el mando después de una elección democrática, en este caso a mí, que vamos a honrar la votación popular”, sostuvo.

    En ese sentido, se refirió al quiebre que se generó tras solicitar una rectificación al actual mandatario -la que fue rechazada- sobre la entrega de información respecto al avance del proyecto y las advertencias de Estados Unidos, que terminar en sanciones para tres funcionarios, incluido el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

    “Eso no se dio, pero yo diría que todo el traspaso se hizo correctamente y hoy estamos trabajando para que el 11 de marzo demos una señal clara de que las cosas van a cambiar”, agregó.

    Consultado sobre el futuro del cable submarino, Kast evitó adelantar definiciones.

    “Nosotros en Chile buscamos tener las mejores relaciones con todos los países. China es un socio comercial importante y queremos honrar y respetar nuestros contratos y las relaciones comerciales con ese país. También queremos respetar las relaciones que tenemos con Estados Unidos y con el resto del mundo”, afirmó.

    “Tomaremos todas las medidas que correspondan para resguardar nuestra soberanía, nuestra seguridad y nuestras relaciones comerciales, que son fundamentales”, añadió antes de embarcarse en su viaje.

    Respecto a las reuniones que sostendrá en Estados Unidos, Kast indicó que se encontrará con más de 10 mandatarios de distintos países, con quienes abordará temas de seguridad, crimen organizado, migración irregular y narcotráfico, con el objetivo de avanzar en “normas comunes” para enfrentar estos fenómenos.

