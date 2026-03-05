SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Los detalles del controversial proyecto aprobado en el Senado que podría conmutar las penas a presos por causas de DD.HH.

    Con 23 votos a favor y 22 en contra fue aprobado en general el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Imagen referencial SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Tras un extenso debate y reñida votación, la Sala del Senado aprobó en general -con 23 votos a favor y 22 en contra- el proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que cumplan ciertas condiciones de salud, edad o discapacidad.

    La iniciativa, presentada por un grupo de parlamentarios de derecha, ha generado un intenso debate debido a que el texto podría permitir que condenados por crímenes de lesa humanidad cumplan sus penas fuera de la cárcel en determinadas circunstancias.

    Luego de que se aplazara la sesión del pasado martes, la votación se concretó el miércoles, instancia donde se estableció un plazo hasta el lunes 16 de marzo a las 12:00 horas para presentar las indicaciones correspondientes del proyecto.

    El contenido del proyecto

    En específico, la iniciativa consta de cuatro artículos. El primero establece cinco principios que deben seguirse en el cumplimiento de la pena penal: finalidad preventiva, exclusión de la retribución, principio de normalidad, responsabilidad de la autoridad y derecho a la salud y muerte digna.

    El segundo artículo establece que la reclusión domiciliaria total consiste en la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por el encierro en el domicilio del condenado. Esto sería durante las veinticuatro horas del día y que en ningún caso podrá fijarse como domicilio aquel en el que resida la víctima del delito por el cual la persona fue condenada.

    El tercer artículo establece las condiciones en que el Tribunal puede decretar el cumplimiento alternativo de la pena en una modalidad de reclusión domiciliaria total, por el tiempo que reste de condena. Específicamente:

    • Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario, por cualquier motivo, le impida recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad crónica
    • Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal
    • Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel
    • Al interno mayor, cumplido 80 años o más, como resultado de la suma de su edad real, más los años que efectivamente ha estado privado de libertad en un recinto penal, teniendo una edad mínima de 70 años.

    Finalmente, el cuarto artículo define el procedimiento y control de cómo se implementaran y supervisaran estas medidas. En primer lugar, se deben presentar antecedentes médicos emitidos por el Ministerio de Salud que acrediten la enfermedad, discapacidad o deterioro físico.

    En segundo lugar, la reclusión domiciliaria total implicaría privación de libertad en el hogar bajo monitoreo constante de la autoridad penitenciaria. Sin embargo, se permitirían salidas para controles médicos y casos de urgencia vital.

    Además, los Juzgados de Garantía serán competentes para conocer estas medidas, y las resoluciones podrán ser apeladas en un plazo de cinco días con tramitación preferente.

    A quienes beneficiaría

    Ante la falta de un criterio que establezca a qué tipo de delito aplicaría el proyecto, han surgido una serie de dudas sobre las personas a las que aplicaría esta pena.

    Los principales cuestionamientos apuntan a los internos del expenal Punta Peuco, condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet. Específicamente, a Miguel Krassnoff, exagente de la DINA condenado en más de cien causas por delitos de secuestro, tortura y homicidio durante el régimen, quien podría solicitar el beneficio por edad o deterioro físico.

    Si bien en Chile hay 63.141 personas privadas de libertad, según cifras de Gendarmería, hay 824 personas mayores de 70 años que se encuentran privadas de libertad. Aunque, según el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, la redacción de la iniciativa es técnicamente deficiente y podría beneficiar hasta a 12 mil personas condenadas.

    Asimismo, otro de los nombres que han surgido en el debate es el de Hugo Bustamante, condenado por el femicidio y violación de Ámbar Cornejo, quien al alcanzar la edad requerida en los próximos años quedaría en condiciones de pedir la sustitución de la pena si cumple los requisitos médicos.

    Además, Julio Pérez Silva, el psicópata de Alto Hospicio, condenado a presidio perpetuo calificado por 14 homicidios, y María del Pilar Pérez, conocida como “La Quintrala”, condenada a presidio perpetuo, podrían optar a este beneficio por su edad y su deterioro físico.

    ¿Qué pasos quedan en el Congreso?

    Por ahora, el proyecto continúa su tramitación en general en el Senado y en particular en la comisión de Constitución. De avanzar en el Senado, pasará a la Cámara baja a segundo trámite constitucional.

    Más sobre:SenadoPunta PeucoProyecto de ley

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mapa Nutricional 2025: uno de cada cuatro niños chilenos es obeso

    En medio de tensión por quiebre con Kast: Boric insiste en que “es importante la voluntad de diálogo”

    Firma de internet satelital de Elon Musk creció más de 70% en Chile en 2025, bordeando los 130 mil clientes

    La última ofensiva de AB InBev en contra de CCU que reflota “guerra de la cerveza” en el TDLC

    Sin Marco Rubio: Casa Blanca da a conocer delegación que asistirá a cambio de mando de Kast

    Salarios reales siguen creciendo, pero desaceleran su ritmo de aumento

    Lo más leído

    1.
    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    2.
    Vodanovic (PS) advierte sobre “consecuencias políticas” si Kast no apoya candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    Vodanovic (PS) advierte sobre “consecuencias políticas” si Kast no apoya candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    3.
    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    4.
    Van Klaveren informa a comisión del Senado que proyecto del cable chino fue abordado en grupo de trabajo con Presidencia

    Van Klaveren informa a comisión del Senado que proyecto del cable chino fue abordado en grupo de trabajo con Presidencia

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes durante marzo

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes durante marzo

    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    En medio de tensión por quiebre con Kast: Boric insiste en que “es importante la voluntad de diálogo”
    Chile

    En medio de tensión por quiebre con Kast: Boric insiste en que “es importante la voluntad de diálogo”

    Sin Marco Rubio: Casa Blanca da a conocer delegación que asistirá a cambio de mando de Kast

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Firma de internet satelital de Elon Musk creció más de 70% en Chile en 2025, bordeando los 130 mil clientes
    Negocios

    Firma de internet satelital de Elon Musk creció más de 70% en Chile en 2025, bordeando los 130 mil clientes

    La última ofensiva de AB InBev en contra de CCU que reflota “guerra de la cerveza” en el TDLC

    Salarios reales siguen creciendo, pero desaceleran su ritmo de aumento

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Argentina y España toman nota: la UEFA saca la voz por la Finalissima
    El Deportivo

    Argentina y España toman nota: la UEFA saca la voz por la Finalissima

    Joaquín Niemann tiene un tibio comienzo en el LIV de Hong Kong

    El golazo del ‘Tucu’ Contreras enloquece a David Ospina: la airada reacción del colombiano contra el exariete de la U

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas
    Cultura y entretención

    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas

    Himnos y un abrazo discreto a David Bowie: descifrando Master of Puppets, el disco más ambicioso de Metallica

    Harry Styles aborda la muerte de Liam Payne: “Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti”

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”
    Mundo

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana