Desde la Redacción: vicepresidente de libertarios no cree que Kaiser ingresará al gabinete de Kast
El diputado electo y vicepresidente del partido del Partido Nacional Libertario sostuvo que Johannes Kaiser no ha pedido ser parte de un ministerio ni tampoco se lo han ofrecido desde el equipo de José Antonio Kast. De todas formas, precisó que Kaiser podría aceptar si el Presidente electo le pide asumir una cartera "en la que pudiera influir de forma relevante y llevar a cabo modificaciones y proyectos que signifiquen avances". "Si lo mandan al Ministerio de Mujer sería un chiste", dijo.
