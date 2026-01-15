Desde la Redacción: Vodanovic cuestiona a Boric por no adjudicarse Ley Nain-Retamal y por fracaso en alianza única oficialista
Al día siguiente que el Partido Socialista golpeara la mesa y anunciara que cortaba relaciones con el PC y el FA, provocando un quiebre en el oficialismo, la timonel de esa colectividad, Paulina Vodanovic, acusó a sus socios de "volver a una cultura de la superioridad moral y de la cancelación". Además, arremetió en contra del Presidente Gabriel Boric por no adjudicarse la ley Nain-Retamal, causa de la fractura: "Es una ley del gobierno, que está en el número 307 de los avances”, dijo. También, cuestionó que el Mandatario no lograra la alianza única del progresismo. "Hubo cuatro años para construir eso y no se hizo", criticó.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.