Detienen a conductor por manejar a 264 km/h en Costanera Norte: Tribunal rechazó prisión preventiva

El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas del domingo, a la altura del kilómetro 77,5 en la autopista Costanera Norte.

El conductor -a bordo de un vehículo BMW M2 G87- mantenía antecedentes penales asociados a la Ley 20.000 y por conducir en estado de ebriedad el año 2009.

Este lunes fue formalizado en el Centro de Justicia por el delito de conducción temeraria. Sin embargo, quedó en libertad con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.