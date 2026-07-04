Detienen a exseremi de Salud por hacerse pasar por carabinero y realizar controles vehiculares en La Serena

Un operativo de Carabineros en la Región de Coquimbo detuvo a Matías Letelier, exseremi de Salud de la región durante la segunda administración del expresidente Sebastian Piñera.

De acuerdo a información entregada por la institución, cerca de las 16.00 horas del viernes, vecinos del sector advirtieron de la presencia de una persona vestida como funcionario policial que realizaba fiscalizaciones vehiculares.

Las sospechas surgieron a raíz de que estaba solo, y generalmente este tipo de procedimientos se realizan con más de un funcionario.

Tras la alerta, personal de Carabineros llegó hasta el sector, y detuvo a Letelier por usurpación de funciones públicas, infracción a la Ley de Control de Armas y receptación de vehículo motorizado.

Matías Letelier Muñoz fue designado seremi de Salud de la Región de Coquimbo en 2018. Sin embargo, su permanencia en el cargo duró solo unos días, luego de que se conociera que su currículum contenía antecedentes académicos y profesionales falsos.