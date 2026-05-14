Divide y triunfarás

En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, el senador DC Francisco Huenchumilla adelantó que en el Senado también rechazarán la idea de legislar de la megarreforma de La Moneda y que no está dispuesto a negociar con el gobierno porque no les cree. Además, cuestionó al PS por pactar con el oficialismo el acuerdo administrativo.
El excanciller Heraldo Muñoz, en tanto, contó que la expresidenta viajará a Moscú e intentará reunirse con Vladimir Putin. También adelantó que está haciendo gestiones para tener encuentros con mandatarios de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China.
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