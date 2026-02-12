El arte de influir: Rafael Gumucio

En el vértigo de Eros, su último libro, Rafael Gumucio se sumerge en el universo de Roberto Matta y en el Nueva York de los años 40, esa ciudad que el pintor amó y odio al mismo tiempo, donde convivieron el genio, el exilio y la pobreza. El libro recorre esa época que cambio al pintor chileno, cuando pasó de arquitecto a figura central del surrealismo y del arte moderno. En esto, Gumucio describe con detalle la época en que los grandes artistas europeos -Breton, Dalí, Duchamps- se fueron a refugiar a Estados Unidos, y eran recibidos por Matta, el que, con una arrogancia encantadora, se convirtió en un imán de la vanguardia.
