El asombroso registro de un huemul y su cría

En el video difundido en sus redes sociales, se muestra el momento en que “Anémona” y su cría, familia de huemules que habitan en la zona, se dejaron ver para una integrante del equipo de la Fundación Rewilding Chile.

Esta temporada del año indica el comienzo de nacimientos para varias especies de mamíferos en el hemisferio sur.

“Sabíamos que había nacido la cría de “Anémona” porque un guardaparque los había visto el día anterior, por lo que viajamos atentas para ver si teníamos suerte, y así fue”, contó Francisca Méndez, quien registró este momento.

Los huemules son una especie que se encuentra en peligro de extinción en nuestro país, por lo que el equipo entregó recomendaciones en caso de encontrarse con uno: mantener la distancia y no perseguirlos.