SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    El asombroso registro de un huemul y su cría

    La Fundación Rewilding Chile compartió el video de una madre huemul y su bebé. La especie se dejó ver en el Parque Nacional Cerro Castillo, en la ruta hacia Balmaceda.

    Por 
    Catalina Bórquez

    En el video difundido en sus redes sociales, se muestra el momento en que “Anémona” y su cría, familia de huemules que habitan en la zona, se dejaron ver para una integrante del equipo de la Fundación Rewilding Chile.

    Esta temporada del año indica el comienzo de nacimientos para varias especies de mamíferos en el hemisferio sur.

    “Sabíamos que había nacido la cría de “Anémona” porque un guardaparque los había visto el día anterior, por lo que viajamos atentas para ver si teníamos suerte, y así fue”, contó Francisca Méndez, quien registró este momento.

    Los huemules son una especie que se encuentra en peligro de extinción en nuestro país, por lo que el equipo entregó recomendaciones en caso de encontrarse con uno: mantener la distancia y no perseguirlos.

    Más sobre:PatagoniaAnimaleshuemul

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contrato por una temporada: Joaquín Montecinos reaparece en un equipo de Primera División

    ¿Kaiser no va al gabinete? PNL dice que el diputado “probablemente” no pueda ser ministro de Kast

    Sube presión sobre rol de Kaiser: libertarios se niegan a ingreso de gabinete de Kast

    De “rebajar a la mitad” a “es una norma legal”: el giro de Kast sobre disminuir su sueldo si salía electo

    Amigo de la hija de Bielsa y mundialista con Sampaoli: el camino de Paqui Meneghini para llegar a la banca de la U

    Cita con su excomando y encuentro con expresidenta: los días de Jara tras su derrota y su futuro pendiente

    Servicios

    Cómo usar el cotizador de precios del Sernac para armar la canasta navideña a menor precio

    Cómo usar el cotizador de precios del Sernac para armar la canasta navideña a menor precio

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad

    ¿Kaiser no va al gabinete? PNL dice que el diputado “probablemente” no pueda ser ministro de Kast
    Chile

    ¿Kaiser no va al gabinete? PNL dice que el diputado “probablemente” no pueda ser ministro de Kast

    Sube presión sobre rol de Kaiser: libertarios se niegan a ingreso de gabinete de Kast

    De “rebajar a la mitad” a “es una norma legal”: el giro de Kast sobre disminuir su sueldo si salía electo

    Gobierno por acuerdo Codelco-SQM en el litio: “Es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”
    Negocios

    Gobierno por acuerdo Codelco-SQM en el litio: “Es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

    Liderar en la era de la IA, acelerando el cambio

    Cómo es la nueva tienda Under Armour en Parque Arauco y por qué se presenta como la “más disruptiva” que tienen en Chile
    Tendencias

    Cómo es la nueva tienda Under Armour en Parque Arauco y por qué se presenta como la “más disruptiva” que tienen en Chile

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Contrato por una temporada: Joaquín Montecinos reaparece en un equipo de Primera División
    El Deportivo

    Contrato por una temporada: Joaquín Montecinos reaparece en un equipo de Primera División

    Amigo de la hija de Bielsa y mundialista con Sampaoli: el camino de Paqui Meneghini para llegar a la banca de la U

    La grave lesión de Alexander Isak que golpea a Liverpool y provoca la indignación de Arne Slot

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
    Finde

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    La Odisea: quién es quién en la esperada película de Christopher Nolan
    Cultura y entretención

    La Odisea: quién es quién en la esperada película de Christopher Nolan

    Blondie cierra el año y recibe al 2026 con dos fiestas

    Emiliano Zecca, escritor: “Las tabacaleras crearon una estrategia para sostener la negación a escala planetaria”

    Las celebraciones navideñas regresan a Belén después de dos años de guerra en Gaza
    Mundo

    Las celebraciones navideñas regresan a Belén después de dos años de guerra en Gaza

    China insta a Estados Unidos a cumplir sus “compromisos” y propiciar el “desarme nuclear” internacional

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida