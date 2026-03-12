El momento en que se le cayó la piocha de O’Higgins al Presidente Kast
La caída no pasó inadvertida para los televidentes, y el registro se viralizó en redes sociales.
Mientras el mandatario firmaba una serie de decretos con instrucciones para sus ministros -y antes de dar su primer discurso-, la piocha se desprendió de la banda presidencial y cayó sonoramente al suelo.
Así, muchos usuarios recordaron la supuesta maldición que dice que si a un presidente se le cae, no terminará su periodo, pues sería un mal augurio para el gobierno.
Sin ir más lejos, a la Presidenta Michelle Bachelet también se le cayó la piocha en la salida de un Te Deum.
