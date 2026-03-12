SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    El momento en que se le cayó la piocha de O’Higgins al Presidente Kast

    La caída no pasó inadvertida para los televidentes, y el registro se viralizó en redes sociales.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Mientras el mandatario firmaba una serie de decretos con instrucciones para sus ministros -y antes de dar su primer discurso-, la piocha se desprendió de la banda presidencial y cayó sonoramente al suelo.

    Así, muchos usuarios recordaron la supuesta maldición que dice que si a un presidente se le cae, no terminará su periodo, pues sería un mal augurio para el gobierno.

    Sin ir más lejos, a la Presidenta Michelle Bachelet también se le cayó la piocha en la salida de un Te Deum.

    Más sobre:Cambio de mandoJosé Antonio KastPiocha O'higginsLa Moneda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Jeffrey Epstein tuvo un hijo?: La impactante confesión del financiero pedófilo a una de sus víctimas

    Gerente general de Metrogras renuncia luego de tres años en el cargo y presidente del directorio también dimite

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    Kast firma decretos para “la emergencia”: pide construir barreras físicas y trasladar más militares a la Macrozona Norte

    Chile supera el 50% de protección de su océano tras ampliación de Parques Mar Juan Fernández II y Nazca Desventuras II

    Este jueves finaliza la segunda postulación al FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Servicios

    Este jueves finaliza la segunda postulación al FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Este jueves finaliza la segunda postulación al FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Kast firma decretos para “la emergencia”: pide construir barreras físicas y trasladar más militares a la Macrozona Norte
    Chile

    Kast firma decretos para “la emergencia”: pide construir barreras físicas y trasladar más militares a la Macrozona Norte

    Este jueves finaliza la segunda postulación al FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras procedimientos disciplinarios por acoso, maltrato y faltas a la probidad

    Gerente general de Metrogras renuncia luego de tres años en el cargo y presidente del directorio también dimite
    Negocios

    Gerente general de Metrogras renuncia luego de tres años en el cargo y presidente del directorio también dimite

    Gobierno dice que va a “corregir” las 40 horas, “revisar” sala cuna y confirma proyecto de impuesto corporativo para abril

    El precio del petróleo ignora la liberación de reservas y sube en medio de renovadas tensiones en el Medio Oriente

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    “Espectáculo de terror”: en Inglaterra sufren por la goleada del Real Madrid al Manchester City en la Champions League
    El Deportivo

    “Espectáculo de terror”: en Inglaterra sufren por la goleada del Real Madrid al Manchester City en la Champions League

    “Los chilenos quisieron jugar con el reloj”: en Colombia festinan con la eliminación de O’Higgins de la Copa Liberadores

    ¿Puede volver Gustavo Álvarez a la U? Director de Azul Azul aborda la búsqueda de técnico tras el despido de Paqui Meneghini

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”
    Cultura y entretención

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    ¿Jeffrey Epstein tuvo un hijo?: La impactante confesión del financiero pedófilo a una de sus víctimas
    Mundo

    ¿Jeffrey Epstein tuvo un hijo?: La impactante confesión del financiero pedófilo a una de sus víctimas

    Italia denuncia un ataque contra una de sus bases militares en el norte de Irak

    Una nueva oleada de ataques israelíes en Líbano deja al menos 22 muertos y 52 heridos

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres