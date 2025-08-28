SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

El mundo condena el masivo ataque de Rusia sobre Kiev

Moscú lanzó uno de los peores ataques aéreos desde el comienzo de la guerra. El bombardeo dejó al menos 18 muertos, entre ellos, cuatro niños.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

Se trata del mayor ataque del ejército ruso en semanas. Moscú lanzó 598 drones de ataque y 31 misiles de diferentes tipos en todo el país, según confirmó en un comunicado la Fuerza Aérea de Ucrania, lo que lo convierte en uno de los mayores ataques aéreos de la guerra.

Rescatistas realizan operación de búsqueda en un edificio residencial

En la madrugada de este jueves, el presidente de Ucrania tuvo duras palabras para la operación de Moscú: “Estos misiles y drones de ataque rusos son una clara respuesta a todo el mundo que, durante semanas y meses, ha estado pidiendo un alto el fuego y una diplomacia auténtica. Rusia prefiere la balística a la mesa de negociaciones. Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra, escribió Zelensky en su cuenta de X.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que “este es otro sombrío recordatorio de lo que está en juego. Demuestra que el Kremlin no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania, asesinando a ciegas a civiles e incluso atacando a la Unión Europea”, dijo Von der Leyen a la prensa en Bruselas.

El primer ministro británico, Keir Starmer, también condenó el bombardeo ruso, que destruyó parte del edificio del British Council.“Putin está matando a niños y civiles y saboteando las esperanzas de paz”, escribió en X.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también expresó su condena sobre el ataque de Rusia a Kiev,:“629 misiles y drones en una noche sobre Ucrania: este es el deseo de paz de Rusia. Terror y barbarie”.

Más sobre:Guerra en UcraniaPutinKievRusiabombardeo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

CFA alerta sobre nueva sobrestimación de ingresos y advierte que nuevo incumplimiento de la meta fiscal 2025

A qué hora y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Sistema frontal: MOP realiza obras preventivas en la Quebrada de Ramón en La Reina

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Historia, carretera y futuro: los 60 años de Opel en Chile

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

Servicios

A qué hora y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

A qué hora y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Temblor hoy, jueves 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

A qué hora y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League
Chile

A qué hora y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Sistema frontal: MOP realiza obras preventivas en la Quebrada de Ramón en La Reina

Maniataron a los padres y a las hijas: familia sufre violento turbazo en San Bernardo

Repetto llama a analizar las cifras de empleo más allá de la contingencia y refuerza que no hay una emergencia laboral
Negocios

Repetto llama a analizar las cifras de empleo más allá de la contingencia y refuerza que no hay una emergencia laboral

CFA alerta sobre nueva sobrestimación de ingresos y advierte por nuevo incumplimiento de la meta fiscal 2025

La economía de Estados Unidos crece más de lo esperado en el segundo trimestre

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto
Tendencias

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

Cómo fue el tiroteo en la iglesia de una escuela en Minneapolis que terminó con 2 niños muertos y 17 heridos

Nuevo CEO de Movistar amplía la red 5G en Chile y espera “conectar al 50% de la población”

Gabriel Suazo es inscrito por Sevilla y ya puede debutar en la liga española
El Deportivo

Gabriel Suazo es inscrito por Sevilla y ya puede debutar en la liga española

Campeón europeo en los 80 y con Ed Sheeran como bandera: descubriendo al Ipswich Town, el nuevo club de Marcelino Núñez

Hablando en francés y con la número 9: Damián Pizarro arriba a Le Havre para relanzar su carrera

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Así se hizo Millonario, el documental sobre supuesto ganador del Kino: “En un minuto empezó a pelear por limpiar su imagen”
Cultura y entretención

Así se hizo Millonario, el documental sobre supuesto ganador del Kino: “En un minuto empezó a pelear por limpiar su imagen”

Il Posto presenta exposición que reúne obras del destacado artista chileno Ricardo Yrarrázaval

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania
Mundo

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Las autoridades de Gaza acusan a Israel de “mentir” para “desplazar a la fuerza” a la población

El Kremlin responde a las críticas por los últimos ataques sobre Kiev y dice que no se ha acordado ningún alto el fuego aéreo

Lupus, el gran imitador
Paula

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional