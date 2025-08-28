El mundo condena el masivo ataque de Rusia sobre Kiev
Moscú lanzó uno de los peores ataques aéreos desde el comienzo de la guerra. El bombardeo dejó al menos 18 muertos, entre ellos, cuatro niños.
Se trata del mayor ataque del ejército ruso en semanas. Moscú lanzó 598 drones de ataque y 31 misiles de diferentes tipos en todo el país, según confirmó en un comunicado la Fuerza Aérea de Ucrania, lo que lo convierte en uno de los mayores ataques aéreos de la guerra.
En la madrugada de este jueves, el presidente de Ucrania tuvo duras palabras para la operación de Moscú: “Estos misiles y drones de ataque rusos son una clara respuesta a todo el mundo que, durante semanas y meses, ha estado pidiendo un alto el fuego y una diplomacia auténtica. Rusia prefiere la balística a la mesa de negociaciones. Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra, escribió Zelensky en su cuenta de X.
Por otra parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que “este es otro sombrío recordatorio de lo que está en juego. Demuestra que el Kremlin no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania, asesinando a ciegas a civiles e incluso atacando a la Unión Europea”, dijo Von der Leyen a la prensa en Bruselas.
El primer ministro británico, Keir Starmer, también condenó el bombardeo ruso, que destruyó parte del edificio del British Council.“Putin está matando a niños y civiles y saboteando las esperanzas de paz”, escribió en X.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también expresó su condena sobre el ataque de Rusia a Kiev,:“629 misiles y drones en una noche sobre Ucrania: este es el deseo de paz de Rusia. Terror y barbarie”.
