El mundo condena el masivo ataque de Rusia sobre Kiev

Se trata del mayor ataque del ejército ruso en semanas. Moscú lanzó 598 drones de ataque y 31 misiles de diferentes tipos en todo el país, según confirmó en un comunicado la Fuerza Aérea de Ucrania, lo que lo convierte en uno de los mayores ataques aéreos de la guerra.

Rescatistas realizan operación de búsqueda en un edificio residencial

En la madrugada de este jueves, el presidente de Ucrania tuvo duras palabras para la operación de Moscú: “Estos misiles y drones de ataque rusos son una clara respuesta a todo el mundo que, durante semanas y meses, ha estado pidiendo un alto el fuego y una diplomacia auténtica. Rusia prefiere la balística a la mesa de negociaciones. Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra, escribió Zelensky en su cuenta de X.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que “este es otro sombrío recordatorio de lo que está en juego. Demuestra que el Kremlin no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania, asesinando a ciegas a civiles e incluso atacando a la Unión Europea”, dijo Von der Leyen a la prensa en Bruselas.

El primer ministro británico, Keir Starmer, también condenó el bombardeo ruso, que destruyó parte del edificio del British Council.“Putin está matando a niños y civiles y saboteando las esperanzas de paz”, escribió en X.

Following last night’s attack on Kyiv, our office has been severely damaged and is closed to visitors until further notice. Sadly, one of our guards was injured and is now in hospital. While responses may be delayed, our work with 🇺🇦 partners in education and culture continues. pic.twitter.com/Zth8Uo0byw — British Council (@uaBritish) August 28, 2025

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también expresó su condena sobre el ataque de Rusia a Kiev,:“629 misiles y drones en una noche sobre Ucrania: este es el deseo de paz de Rusia. Terror y barbarie”.