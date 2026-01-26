Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
Finde
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE POR $1100
INGRESAR
Videos
El peligro de un gabinete desconocido
Para Roberto Izikson, gerente general de Cadem, el bajo conocimiento de los ministros del nuevo gabinete es un tema riesgoso. Solo 5 de ellos superan el 50 por ciento de conocimiento y tiene el nivel más bajo desde Bachelet II.
Por
Catalina Bórquez
26 ENERO 2026
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Money Talks
José Antonio Kast
Cadem
Gabinete
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 31 min
Senado aprueba última prórroga del gobierno de Boric del estado de emergencia en la Macrozona Sur
hace 37 min
Kast realiza ajuste en su itinerario en gira, agenda cita con Lula y posterga anuncio de subsecretarías
hace 37 min
Fiscalía pide prisión preventiva para Vivanco y Gendarmería habilita módulo VIP en cárcel de San Joaquín
hace 38 min
FA y PC piden al PS y PPD que se mantengan “unidos” ante posible exclusión en acuerdo administrativo de la Cámara
hace 45 min
Esperanzadora reforma tributaria
hace 47 min
Holocausto: memoria y advertencia
Servicios
Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026
Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes
Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios
Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal
Chile
Senado aprueba última prórroga del gobierno de Boric del estado de emergencia en la Macrozona Sur
Kast realiza ajuste en su itinerario en gira, agenda cita con Lula y posterga anuncio de subsecretarías
Fiscalía pide prisión preventiva para Vivanco y Gendarmería habilita módulo VIP en cárcel de San Joaquín
Negocios
BCI separará banco de EE.UU. de su operación en Chile: proceso tardará entre 12 y 18 meses
Las dudas del mercado sobre proyección de Quiroz respecto a un segundo semestre “extremadamente dinámico”
Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior completa registran su tercera alza consecutiva
Tendencias
Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista
¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?
Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos
El Deportivo
Universidad de Concepción se arma para su regreso a la Liga de Primera: Agustín Urzi es el nuevo refuerzo penquista
“Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029
El doble sueño de Franco Mastantuono en el Real Madrid y la selección argentina
Finde
Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
Cultura y entretención
Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno
The Wailers agendan sideshow en Club Subterráneo
La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar
Mundo
Qué hay detrás de la purga de Xi Jinping a Zhang Youxia, el general de mayor rango en China
Trump endurece su ofensiva comercial y anuncia alza de aranceles a Corea del Sur por incumplir acuerdo bilateral
EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán
Paula
Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
Torre helada de frutos rojos y yogur
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.