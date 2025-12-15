SUSCRÍBETE POR $1100
    El Poder de Elegir: personeros de oficialismo y oposición abordan el día después del triunfo de José Antonio Kast

    Revisa en esta edición especial de Desde la Redacción las entrevistas de Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y Rodrigo Álvarez a diversos personeros políticos sobre qué esperar del próximo gobierno de José Antonio Kast. En esta edición las visiones de Jaime Bellolio, alcalde de Providencia; Rodrigo Galilea, timonel de RN; Andrés Couble, secretario general Frente Amplio; Germán Codina, integrante del comando de Kast, Guillermo Ramírez, presidente de la UDI y Dario Quiroga, exjefe estratégico la campaña de Jeannette Jara.

    Alonso Vatel
    Más sobre:Desde la RedacciónEl Poder de ElegirEleccionesElecciones presidencialesElecciones 2025

