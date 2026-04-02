Bolivia se queda sin Mundial. La Verde postulaba a transformarse en el séptimo combinado sudamericano en participar en el evento planetario que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Habría sido la segunda oportunidad. Y, curiosamente, se había dado en la misma región que ya había visitado en 1994, una auténtica generación dorada local. En ese contingente sobresalían nombres como Marco Antonio Etcheverry y Erwin Sánchez. El Diablo y Platini eran los estandartes de un grupo de futbolistas notables. El entonces jugador de Colo Colo sufrió una decepción considerable: en el debut, frente a Alemania, fue expulsado a solo dos minutos de haber ingresado al campo de juego.

La caída frente a Irak impedirá que una nueva camada de futbolistas altiplánicos pueda brillar entre lo más selecto del balompié a nivel planetario. El combinado que dirige Óscar Villegas tiene varios elementos que actúan en el exterior, aunque, como en el que adiestraba Xabier Azkargorta, hay al menos un trío que se escapa al promedio y amenazaba con transformarse en atracción para potenciales interesados en sus servicios. En definitiva, a dar el salto de calidad que suelen ofrecer eventos de esta alcurnia.

El real lamento boliviano: los talentos de la Verde que se perderán el Mundial

En el combinado boliviano hay un trío de jugadores que despertaba especial ilusión. Figuras como Moisés Paniagua, Ramiro Vaca y Miguel Terceros brindaban una sensación de refresco en un plantel que tiene como máximo referente a Carlos Lampe, el guardameta de 39 años, que en Chile defendió a Huachipato. Solo el también golero Guillermo Viscarra, el volante Carlos Melgar y el delantero Juan Godoy superan la brecha etaria de las tres décadas.

Miguel Terceros, en el duelo ante Chile en El Alto. Foto: Photopsort

Paniagua y Vaca, de hecho, son compañeros en el Wydad Casablanca, de Marruecos. Ese club puede considerarse, perfectamente, como un trampolín para la aspiración a llegar a entidades de mayor relevancia, idealmente en mercado europeo.

Las joyas perdidas

El delantero, de 19 años, llegó cedido por el Always Ready y, por estos días, está en su momento de mayor cotización de mercado. Según Transfermarkt, una referencia autorizada en esta materia, su valoración alcanza los US$ 1,1 millones. En el fallido intento por insertarse en el torneo que se realizará en Norteamérica, el extremo participó en siete partidos y marcó dos goles que sostuvieron la ilusión. Se produjeron, precisamente, en la repesca: en la victoria sobre Surinam y en la caída ante los mesopotámicos.

Moisés Paniagua. Foto: Instagram selección boliviana.

Vaca, de 26 años, es volante. Al club africano llegó desde el Bolívar a comienzos de este año. Por su versatilidad, también puede actuar como extremo. A nivel de selección, ya es un consagrado: registra 47 encuentros, en los que ha marcado cinco goles. Tiene 22 encuentros por Eliminatorias. Su pase, actualmente, vale US$ 810 mil, aunque su tope es US$ 900 mil. Esa cifra se habría elevado considerablemente con la vitrina mundialista de por medio.

Terceros, en tanto, actúa en el Santos, de Brasil. Con 21 años, comienza a cristalizar la promesa que siempre había esbozado. De hecho, del grupo, es el que está mejor avaluado: su carta está tasada en US$ 5,7 millones. Tiene 32 partidos internacionales, en los que ha marcado nueve goles. En el Peixe suma 12 encuentros. Ha aportado una asistencia.