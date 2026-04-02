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    “Tuve pensamientos suicidas”: el duro testimonio de Matías Cano, arquero campeón con Coquimbo Unido

    A través de su cuenta de Instagram, el golero argentino, que logró dos ascensos con los piratas, publicó un mensaje alertando sobre su salud mental. Dice que se aferra a su familia para salir adelante.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El crudo testimonio de Matías Cano, arquero campeón con Coquimbo Unido. HERNAN CONTRERAS/PHOTOSPORT

    Para la historia reciente de Coquimbo Unido, el portero Matías Cano es importante. Porque el argentino logró dos ascensos a Primera con los piratas, en 2018 y 2021, como campeón de la B y portando la jineta de capitán. También llamó la atención por su destacado juego con los pies y por su inquietud con temáticas sociales.

    En el fútbol local, Cano también ha tenido pasos por San Luis de Quillota (2016-2017) y Cobreloa (2022). Tras dejar el país, continuó su carrera en el Cuniburo de Ecuador, Real Pilar de Argentina y en 2026 fichó en Sportivo Bella Italia, de Uruguay.

    Con 39 años, el exportero pirata atraviesa un complejo momento personal. A través de sus redes sociales, compartió un inquietante mensaje, exponiendo su estado de salud mental, revelando incluso que ha tenido pensamientos suicidas.

    “Todo el que me sigue en las redes sabe que no es mi estilo dar demasiados detalles de mi vida personal. Pero hoy es distinto, quiero comentarles que por primera vez en la vida tuve pensamientos suicidas, con ganas de ponerle fin a todo”, manifestó Cano en una historia de Instagram.

    “Pero soy un guerrero y no voy a entregarme a un simple pensamiento negativo. Indudablemente hay una luz de alerta que se encendió y que debo combatir. No puedo dejar de pensar en la gente que se queda en ese pensamiento y termina ejecutando un acto que es irreparable para todos sus seres queridos. Yo me apoyo en ellos para que el pensamiento quede ahí y no siga tomando fuerza”, añadió.

    Pese a la complejidad del mensaje, Matías Cano manifestó que está luchando para salir adelante, apoyado en su familia. “Me apoyo en mis hijos, a los que no quiero dejarles la enseñanza de que cuando se pone jodido hay que tirar la toalla y ceder. Cuando de verdad se pone duro es cuando más hay que esforzarse para salir. Hoy solo no puedo, necesito de mi gente, de mi verdadera gente. Ayúdenme a salir adelante, los necesito más que nunca”, cerró el golero transandino, de recordado paso por el fútbol nacional.

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