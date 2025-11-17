Elecciones 2025: José Antonio Kast aborda su paso a segunda vuelta y agradece gesto de Matthei
Acompañado de la excandidata de Chile Vamos -quien llegó a felicitarlo y entregarle su apoyo para la segunda vuelta-, el candidato presidencial se refirió a su victoria haciendo un llamado a “reconstruir nuestra patria”.
El candidato agradeció “el gesto democrático” de Matthei por acompañarlo en su paso a la segunda vuelta, luego de diversos roces a lo largo de la carrera a La Moneda.
