    Elecciones 2025: José Antonio Kast aborda su paso a segunda vuelta y agradece gesto de Matthei

    Acompañado de la excandidata de Chile Vamos -quien llegó a felicitarlo y entregarle su apoyo para la segunda vuelta-, el candidato presidencial se refirió a su victoria haciendo un llamado a “reconstruir nuestra patria”.

    Paula Morales 
    Paula Morales

    El candidato agradeció “el gesto democrático” de Matthei por acompañarlo en su paso a la segunda vuelta, luego de diversos roces a lo largo de la carrera a La Moneda.

