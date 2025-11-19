BLACK SALE $990
    Electores de Parisi: ¿Qué apoyan, quiénes son y a quién respaldarán en segunda vuelta?

    En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la socia fundadora de Datavoz, Paulina Valenzuela, desmenuzó el casi 20% que obtuvo Franco Parisi, el abanderado del Partido de la Gente, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Qué buscan quienes respaldaron al candidato?, ¿por qué los partidos tradicionales no supieron leer a ese porcentaje de votantes?, ¿a quién apoyarán en el balotaje? Todo el análisis en el video.

    Alonso Vatel
