Jeep deja ver el nuevo Avenger por primera vez en las calles de Río de Janeiro

Una nueva etapa del Jeep Avenger se inicia con una actualización estética que refuerza su carácter y lo alinea con la evolución reciente de la marca. Así se pudo apreciar en su primera aparición pública en Río de Janeiro, donde expuso los cambios que marcarán esta nueva fase, de los cuales ya existían adelantos.

El rediseño se concentra principalmente en el frontal, donde aparece una reinterpretación de uno de los elementos más icónicos de Jeep: la parrilla de siete ranuras. En esta versión, adopta iluminación integrada, lo que no solo mejora su presencia visual en condiciones nocturnas, sino que también le aporta una identidad más tecnológica. Además, elimina los bordes cromados en favor de un acabado más robusto y moderno.

A esto se suma un parachoques rediseñado y una sección inferior más musculosa, con líneas que enfatizan su espíritu aventurero. Los cambios se complementan con leves ajustes en los pasos de rueda y nuevos diseños de llantas, logrando una silueta más sólida sin perder su enfoque urbano.

Si bien no se han confirmado modificaciones en el interior, el Avenger mantiene su propuesta como SUV compacto versátil, pensado para la ciudad pero con capacidades para salidas fuera del asfalto. En su oferta internacional, el modelo contempla una amplia gama de motorizaciones, que incluyen opciones a combustión, híbridas y 100% eléctricas.

Entre ellas destaca la variante eléctrica, con una potencia de 154 Hp y una autonomía cercana a los 400 kilómetros, posicionándose como una alternativa relevante dentro del segmento de SUV urbanos electrificados. También existen versiones híbridas con tracción total, que refuerzan su enfoque multipropósito.

Producido en su plante en Brasil, este es el primer gran refresh del Avenger desde su debut en 2023, consolidándolo como una pieza clave en la estrategia global de Jeep. Con un diseño más expresivo y una oferta mecánica diversa, el modelo busca atraer a nuevos usuarios de espíritu joven y aventurero.