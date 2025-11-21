BLACK SALE $990
    Entre gritos a favor y en contra: así fue la tensa visita de José Antonio Kast al Barrio Franklin

    El candidato José Antonio Kast visitó este viernes el barrio Franklin, y su presencia no fue bien recibida por algunos comerciantes, quienes empezaron a gritarle improperios, pero otros levantaron consignas de apoyo.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    El momento más tenso fue cuando el aspirante a La Moneda quiso hablar con la prensa, y tuvo que gritar a viva voz: “¡Tengan un poco de paciencia!”.

    De fondo se podía oír: “Se siente, se siente, Kast presidente”, mientras en la vereda contraria otro grupo gritaba: “¡Que se vaya!”.

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

