Elecciones en Perú y crisis en Bolivia: claves políticas y sociales 

En palabras de Pablo Lacoste, académico del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago, lo que ha vivido América Latina en los últimos años han sido “constantes ataques a la democracia”: intentos de golpes de Estado e incluso expresidentes presos por iniciarlos; candidatos presidenciales que impugnan y deslegitiman elecciones; inestabilidad en el poder, que hoy tiene un país como Bolivia en convulsión, y crisis humanitaria en Venezuela y Cuba

También hay elecciones periódicas, como los recientes comicios presidenciales en Perú, que aun después de una semana no dan por ganador a ningún candidato. "Muchos cientistas políticos, muchos politólogos dicen que no basta con tener elecciones. Venezuela tiene elecciones, Corea del Norte tiene elecciones, Cuba tiene elecciones", dice Roberto Munita, director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello.

¿En qué posición política se encuentra hoy la región? De eso y más conversó Polo Ramírez con ambos analistas en este nuevo capítulo de A BORDO.