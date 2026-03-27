Este es el primer auto volador producido en masa por una empresa china
El Land Aircraft Carrier, sobrevoló por primera vez los cielos de Guangzhou en China, superando las fases de prueba y dando inicio a la producción en masa por parte de la empresa Xpeng. El vehículo alcanza los 360 km/h en el aire, tiene capacidad para cuatro o cinco personas y ofrece más de 1.000 km de autonomía. Su precio será inferior a los 290.000 dólares y ya cuenta con más de 7.000 pedidos.
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