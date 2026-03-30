Estudiante entra armado a un colegio y mata a un compañero: escondió escopeta en estuche de guitarra

Este lunes, un alumno entró armado a la Escuela Nº40 Mariano Moreno, ubicado en la localidad de San Cristóbal en la provincia argentina de Santa Fe, y asesinó a tiros a un compañero.

Según consignó el Clarín, el incidente ocurrió a las 7.15 a.m.

El atacante, de 15 años, escondió una escopeta en un estuche de guitarra, y abrió fuego en el patio interno del recinto educacional, dándole muerte a un menor de 13 años.

Además, hirió a otras dos personas, que se encontrarían fuera de riesgo vital.