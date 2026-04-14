Estudiantes y profesores frustran ataque de encapuchados en Liceo Lastarria

A golpes y con un extintor, estudiantes y profesores expulsaron a dos overoles blancos que ingresaron al Liceo José Victorino Lastarria con bombas molotov.

La alerta a Carabineros fue realizada por un docente, quien informó sobre la presencia de elementos incendiarios y overoles.

Tras la advertencia y el incidente captado al interior del colegio, dos escolares de 13 y 15 años fueron identificados. El de 15 quedó detenido y será formalizado este jueves, mientras que el de 13 fue entregado a sus padres por ser inimitable.

Desde el municipio informaron que para la jornada de hoy martes, se suspendieron las clases en el Liceo, entre séptimo y cuarto medio.