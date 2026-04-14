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    Estudiantes y profesores frustran ataque de encapuchados en Liceo Lastarria

    Un nuevo incidente se registró este lunes en el recinto educacional, donde dos alumnos fueron detenidos tras ser sorprendidos con material incendiario.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    A golpes y con un extintor, estudiantes y profesores expulsaron a dos overoles blancos que ingresaron al Liceo José Victorino Lastarria con bombas molotov.

    La alerta a Carabineros fue realizada por un docente, quien informó sobre la presencia de elementos incendiarios y overoles.

    Tras la advertencia y el incidente captado al interior del colegio, dos escolares de 13 y 15 años fueron identificados. El de 15 quedó detenido y será formalizado este jueves, mientras que el de 13 fue entregado a sus padres por ser inimitable.

    Desde el municipio informaron que para la jornada de hoy martes, se suspendieron las clases en el Liceo, entre séptimo y cuarto medio.

    Más sobre:NacionalLiceo LastarriaEncapuchadosOveroles Blancos

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