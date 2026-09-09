SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Exministra Steinert sufre aparatosa caída en su primera aparición pública tras dejar el Gobierno

    Tras permanecer solo 69 días al frente del Ministerio de Seguridad, esta se trata de su primera aparición pública desde que dejó el gabinete el pasado 19 de mayo.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    A casi cuatro meses de su salida del Gobierno de José Antonio Kast, la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, reapareció en una actividad pública este miércoles.

    En el lanzamiento del estudio “Identidad y Cohesión Nacional”, organizado por AthenaLab en el Centro Cultural La Moneda, la exsecretaria de Estado fue abordada por la prensa y según se puede ver en imágenes, se enganchó con cables que se encontraban en el lugar, y cayó al suelo.

    El incidente se produjo a pocos días de que se excusara por tercera vez desistir a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, que indaga su gestión.

    Más sobre:ActualidadNacionalTrinidad Steinert

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Arrau previo al 11 de septiembre: “Vamos a estar ahí monitoreando para que esto pueda ser lo más tranquilo posible”

    FNE respalda las condiciones exigidas en licitaciones de casinos de juegos, aunque sugiere ajustes

    Joaquín Niemann bate el récord de la cancha en su estreno en el Abierto de Irlanda y aspira a millonario premio

    Juez ordena a presidente De la Esprilla retirar mensajes en redes sociales en los que aparece junto a cadáveres

    Pérez Mackenna se reúne con comandante en jefe de la Armada tras dichos en Argentina por el Estrecho de Magallanes

    Jorge Quiroz y nueva reforma: “Que el mundo de la vivienda sepa que no todos los instrumentos están cautivos de los constructores”

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Fenerbahce vs. Roma en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Fenerbahce vs. Roma en TV y streaming

    Consulta si tienes saldo por cobrar en Cajas de Compensación con el RUT

    Consulta si tienes saldo por cobrar en Cajas de Compensación con el RUT

    Temblor hoy, jueves 10 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 10 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este jueves 10 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 10 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Ministro Arrau previo al 11 de septiembre: “Vamos a estar ahí monitoreando para que esto pueda ser lo más tranquilo posible”
    Chile

    Ministro Arrau previo al 11 de septiembre: “Vamos a estar ahí monitoreando para que esto pueda ser lo más tranquilo posible”

    Pérez Mackenna se reúne con comandante en jefe de la Armada tras dichos en Argentina por el Estrecho de Magallanes

    PDI incauta casi 400 kilos de explosivos en zona desértica en San Pedro de Atacama

    La alerta de la industria metalmecánica: 40 mil empleos perdidos en dos décadas y más empresas que dejan de fabricar
    Negocios

    La alerta de la industria metalmecánica: 40 mil empleos perdidos en dos décadas y más empresas que dejan de fabricar

    Superintendente de Pensiones y el paso a fondos generacionales: “Nos preocupa mucho la transición”

    FNE respalda las condiciones exigidas en licitaciones de casinos de juegos, aunque sugiere ajustes

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico del tiempo

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Joaquín Niemann bate el récord de la cancha en su estreno en el Abierto de Irlanda y aspira a millonario premio
    El Deportivo

    Joaquín Niemann bate el récord de la cancha en su estreno en el Abierto de Irlanda y aspira a millonario premio

    Aníbal Mosa sorprende y canta contra Blanco y Negro

    Marruecos anuncia que albergará la final del Mundial 2030 y desata una crisis entre España y la FIFA

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990
    Tecnología

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: el viaje de Tim Cook que inspiró el primer plegable de Apple

    Cómo es el Galaxy Z Fold8, el primer plegable tipo pasaporte de Samsung

    Soledad Cruz y la obra sobre el movimiento que enfrentó a la UP: “El Poder Femenino fue invisibilizado por la derecha”
    Cultura y entretención

    Soledad Cruz y la obra sobre el movimiento que enfrentó a la UP: “El Poder Femenino fue invisibilizado por la derecha”

    Víctor Jara en la revista Ritmo del 11 de septiembre de 1973: la última nota antes de su asesinato

    Movimiento Original son galardonados como Embajadores Culturales de la Municipalidad de Pudahuel

    Juez ordena a presidente De la Esprilla retirar mensajes en redes sociales en los que aparece junto a cadáveres
    Mundo

    Juez ordena a presidente De la Esprilla retirar mensajes en redes sociales en los que aparece junto a cadáveres

    Marco Rubio homenajea a Charlie Kirk en aniversario de su asesinato: “Rendirán cuentas los enemigos de la civilización”

    Evita pasar por Rusia: China alcanza un hito clave en túneles ferroviarios en Asia Central

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio
    Paula

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor