Exministra Steinert sufre aparatosa caída en su primera aparición pública tras dejar el Gobierno

A casi cuatro meses de su salida del Gobierno de José Antonio Kast, la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, reapareció en una actividad pública este miércoles.

En el lanzamiento del estudio “Identidad y Cohesión Nacional”, organizado por AthenaLab en el Centro Cultural La Moneda, la exsecretaria de Estado fue abordada por la prensa y según se puede ver en imágenes, se enganchó con cables que se encontraban en el lugar, y cayó al suelo.

El incidente se produjo a pocos días de que se excusara por tercera vez desistir a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, que indaga su gestión.