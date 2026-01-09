¡Extraña pelea!: Captan a pequeño ciervo enfrentando a rinoceronte en zoológico de Polonia
Durante este viernes se viralizó en redes sociales un divertido momento ocurrido en el Zoológico de Wroclaw, Polonia. En el registro se logra apreciar a un muntjac chino macho, una especie de ciervo pequeño de Asia, que se impone ante un rinoceronte que pesa más de 1,7 toneladas.
Esta inusual pelea tiene una razón biológica, según el personal del zoológico, el comportamiento se debe a una conducta natural debido a que la hembra se encuentra en celos, lo que provocó que los instintos territoriales del ciervo se acrecentaran.
