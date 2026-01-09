SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    ¡Extraña pelea!: Captan a pequeño ciervo enfrentando a rinoceronte en zoológico de Polonia

    Durante este viernes se viralizó en redes sociales un divertido momento ocurrido en el Zoológico de Wroclaw, Polonia. En el registro se logra apreciar a un muntjac chino macho, una especie de ciervo pequeño de Asia, que se impone ante un rinoceronte que pesa más de 1,7 toneladas.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Esta inusual pelea tiene una razón biológica, según el personal del zoológico, el comportamiento se debe a una conducta natural debido a que la hembra se encuentra en celos, lo que provocó que los instintos territoriales del ciervo se acrecentaran.

    Más sobre:ViralAnimalesMundo animal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump recibirá a Petro en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero

    Fiscal regional de Antofagasta pone énfasis en rol del Estado en lucha contra el fenómeno de la “favelización”

    Triunfo de Kast: por ahora más alternancia que clivaje

    Tras la paletada, nadie dijo nada

    El desafío de la PAES

    Mil puntos para la PAES

    Servicios

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Fiscal regional de Antofagasta pone énfasis en rol del Estado en lucha contra el fenómeno de la “favelización”
    Chile

    Fiscal regional de Antofagasta pone énfasis en rol del Estado en lucha contra el fenómeno de la “favelización”

    Minsal confirma caso importado de sarampión en Chile

    Operación Huracán: tribunal dicta veredicto condenatorio contra general (R) Blu y otros cuatro excarabineros

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    Polo Apoquindo: el proyecto de oficinas, comercios, restaurantes y viviendas que espera estar operativo este año

    Hernán Rodríguez eleva su protagonismo en el grupo Matte y asume presidencia del holding de la familia

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV
    Tendencias

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones
    El Deportivo

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones

    Gustavo Quinteros le abre la puerta de Independiente a Mauricio Isla

    A solo días de dejar la U: en Perú aseguran que Gustavo Álvarez será el próximo técnico de la selección de ese país

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco

    Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    “Miren el vídeo desde todos los ángulos”: alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes
    Mundo

    “Miren el vídeo desde todos los ángulos”: alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes

    EE.UU. envía a Caracas una delegación para explorar la reapertura de sus respectivas embajadas

    Protestas en Irán: las claves del complejo momento que vive el régimen de Jamenei bajo la amenaza de Trump

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena