SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Francisco Covarrubias: “La crisis económica legitima al gobierno”

    Conversamos con el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez sobre la situación política y económica de país. Al respecto, señala que la crisis de crecimiento y desempleo podrían ser positivas para el Gobierno, ya que hace más válida su propuesta de hacer cambios y transformaciones. Advierte, eso sí, que este es un momento acotado, y que el desafío es que la actividad se recupere en el segundo semestre, de lo contrario, esta ventana para hacer los cambios se puede cerrar.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Money TalksGobiernoCrisis económicaFrancisco Covarrubias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Junaeb comienza entrega de computadores por la Beca TIC 2026: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Venta clave en el Elche: la figura que se va a la Premier League y le deja el camino libre a Lucas Cepeda

    La dura crítica de Iván Zamorano al fútbol chileno en medio del Mundial: “Dejamos de lado el tema formativo”

    La tajante declaración del DT de España tras la goleada sobre Austria: “Hemos jugado casi a la perfección”

    Gobierno dice que se están buscando alternativas para show de BTS tras no autorizar el Estadio Nacional

    Biministro Alvarado respalda rechazo de Estadio Nacional para BTS y asegura que “están evaluando alternativas”

    Servicios

    Junaeb comienza entrega de computadores por la Beca TIC 2026: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Junaeb comienza entrega de computadores por la Beca TIC 2026: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Fauna Primavera 2026: revisa el lineup por día y los precios de las entradas

    Fauna Primavera 2026: revisa el lineup por día y los precios de las entradas

    Rating del miércoles 1 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 1 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb comienza entrega de computadores por la Beca TIC 2026: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?
    Chile

    Junaeb comienza entrega de computadores por la Beca TIC 2026: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Tren de Aragua: Dayonis Orozco llega a Chile para enfrentar investigaciones por caso Ojeda y homicidio de carabinero

    Alvarado defiende labor de Steinert en el gobierno tras dictamen de Contraloría y pide al oficialismo tener sus discusiones “puertas adentro”

    Ricardo Vicuña no seguirá al mando del INE
    Negocios

    Ricardo Vicuña no seguirá al mando del INE

    ¿Plazo o monto? Biministro Mas se inclina por mantener los 25 años de invariabilidad tributaria en la megarreforma

    Las 45 propuestas del gran empresariado contra el negocio del crimen organizado

    “Qué cringe” y “estoy en mi prime”: los modismos que cambiaron el lenguaje de los jóvenes chilenos
    Tendencias

    “Qué cringe” y “estoy en mi prime”: los modismos que cambiaron el lenguaje de los jóvenes chilenos

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Venta clave en el Elche: la figura que se va a la Premier League y le deja el camino libre a Lucas Cepeda
    El Deportivo

    Venta clave en el Elche: la figura que se va a la Premier League y le deja el camino libre a Lucas Cepeda

    La dura crítica de Iván Zamorano al fútbol chileno en medio del Mundial: “Dejamos de lado el tema formativo”

    La tajante declaración del DT de España tras la goleada sobre Austria: “Hemos jugado casi a la perfección”

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Gobierno dice que se están buscando alternativas para show de BTS tras no autorizar el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Gobierno dice que se están buscando alternativas para show de BTS tras no autorizar el Estadio Nacional

    Vuelve la Cumbre Guachaca y se consolida como la primera gran fiesta de septiembre: así puedes conseguir entradas

    Así se armó la obra basada en Otra Ronda: “El alcohol y la depresión podrían estar en el escudo nacional”

    Google deberá indemnizar a medios franceses con 126 millones de euros por prácticas abusivas en publicidad digital
    Mundo

    Google deberá indemnizar a medios franceses con 126 millones de euros por prácticas abusivas en publicidad digital

    Experta danesa en urbanismo: “Para que una ciudad sea caminable, debe estar dividida en barrios pequeños”

    El soft power en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá: Cómo afecta a Sheinbaum, Trump y Carney

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare
    Paula

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido