Francisco Covarrubias: “La crisis económica legitima al gobierno”
Conversamos con el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez sobre la situación política y económica de país. Al respecto, señala que la crisis de crecimiento y desempleo podrían ser positivas para el Gobierno, ya que hace más válida su propuesta de hacer cambios y transformaciones. Advierte, eso sí, que este es un momento acotado, y que el desafío es que la actividad se recupere en el segundo semestre, de lo contrario, esta ventana para hacer los cambios se puede cerrar.
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