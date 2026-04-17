Frente a Frente: Cretton (UDI) y Barrios (PS) debaten por megarreforma de Kast
Eventuales límites a la gratuidad, la rebaja al impuesto corporativo, exención de contribuciones para adultos mayores en su primera vivienda y el almuerzo del Presidente José Antonio Kast con sus compañeros de Universidad en La Moneda fueron algunos de los temas en los que contrastaron visiones el diputado UDI Eduardo Cretton y el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios. Revisa en el video los cruces entre ambos.
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