“Fue un acto geopolítico”: Presidente Boric destaca show de Bad Bunny en el Super Bowl

El mandatario abordó el espectáculo durante su participación en el lanzamiento de Latam-GPT, el “primer gran modelo” de lenguaje abierto de América Latina y el Caribe.

“Yo diría que incluso fue un acto geopolítico. Porque cuando el presidente de Estados Unidos genera esta idea de la actualización de la doctrina Monroe, que decía ‘América para los americanos’ (...) Bad Bunny les dice, en medio de su fiesta más masiva, que los americanos somos todos quienes vivimos en el continente americano“, aseguró.