Ahora podrás ver videos en la pantalla de tu auto

En el The Android Show 2026, Google anunció que Android Auto recibirá una de las actualizaciones más significativas de su historia, que entre las novedades más llamativas aparece la posibilidad de reproducir videos de forma oficial directamente en la pantalla del automóvil.

La nueva generación del sistema incorporará soporte nativo para aplicaciones de video como YouTube, permitiendo visualizar contenido en alta definición y hasta 60 cuadros por segundo en vehículos compatibles.

Solo operará cuando el automóvil esté estacionado y que se apagará cuando se inicie el recorrido, momento en el cual solo quedará con el audio funcionando.

Hasta ahora, esta posibilidad existía únicamente mediante aplicaciones no oficiales o soluciones alternativas.

Para garantizarlo, el sistema utilizará información proveniente del GPS del teléfono y de los sensores del automóvil, incluyendo velocidad, marcha seleccionada y estado general del vehículo.

La actualización comenzará a llegar inicialmente a marcas como BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Renault, Volvo y Skoda, entre otras, aunque Google adelantó que más fabricantes se sumarán progresivamente.

Además del soporte para video, Android Auto estrenará una nueva interfaz inspirada en Material 3 Expressive, con gráficos renovados, widgets personalizables y adaptación automática a distintos formatos de pantallas, incluso diseños circulares o irregulares.

También se integrarán nuevas funciones impulsadas por Gemini, la inteligencia artificial de Google, junto con mejoras en navegación inmersiva para Google Maps y nuevas herramientas de interacción dentro del vehículo.