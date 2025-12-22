SUSCRÍBETE POR $1100
    Gamer chino se hospedó por dos años en un hotel y dejó “cerros” de basura"

    Los registros compartidos por el medio The Sun, muestran el estado en el que personal de limpieza de un hotel en China encontró la pieza que fue utilizada por un joven gamer desde el 2023.

    Catalina Bórquez

    En Changchun, China, un joven aficionado de los videojuegos se alojó durante dos años en un hotel especializado en estadías prolongadas para jugadores de deportes electrónicos. Durante ese periodo, los trabajadores reportaron que nunca salió de su habitación, y además, rechazaba el servicio de limpieza.

    Tras abandonar el lugar, los empleados ingresaron y fueron sorprendidos por las condiciones en las que se encontraba el cuarto. Las imágenes muestran montañas de basura, envases de comida chatarra y el baño colapsado con papel higiénico desbordado por el lugar.

    Se presume que durante su estancia sobrevivió a base de comida encargada por delivery, razón por la cual no le fue necesario salir. La basura se acumuló de tal forma, como se puede ver en los registros difundidos, el escritorio y la silla que utilizaba para jugar, fueron sobrepasados por los desechos.

    El arduo trabajo de limpieza y desinfección duró dos días, y el hotel asegura que aún es necesario realizar arreglos estructurales para habilitar nuevamente la habitación. El joven fue calificado como el “huésped del infierno” por el personal.

