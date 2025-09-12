SUSCRÍBETE
Gobierno vuelve a negar intervencionismo en elecciones presidenciales: “Hay acusaciones muy poco serias”

La ministra vocera, Camila Vallejo, reiteró el "doble estándar" de la actual oposición. "Hay acusaciones que son parte, insisto, del folklore electoral, muy poco serias por lo demás", dijo la secretaria de Estado, quien afirmó que la postura del Ejecutivo es "defender reformas que benefician a las personas" y responder a expresiones que "relativizan la democracia, los derechos humanos o entran en el negacionismo".

Alonso Vatel
Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT

