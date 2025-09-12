Gobierno vuelve a negar intervencionismo en elecciones presidenciales: “Hay acusaciones muy poco serias”
La ministra vocera, Camila Vallejo, reiteró el "doble estándar" de la actual oposición. "Hay acusaciones que son parte, insisto, del folklore electoral, muy poco serias por lo demás", dijo la secretaria de Estado, quien afirmó que la postura del Ejecutivo es "defender reformas que benefician a las personas" y responder a expresiones que "relativizan la democracia, los derechos humanos o entran en el negacionismo".
