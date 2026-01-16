SUSCRÍBETE POR $1100
    Gonzalo Cordero y gabinete de Kast: “Tengo el temor de que le sobren independientes”

    En conversación con Rodrigo Álvarez y Jorge Arellano en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el analista y columnista de La Tercera, Gonzalo Cordero, abordó la compleja semana que atravesó la oposición tras el rediseño del gabinete de José Antonio Kast, producido por la presión de los partidos y por la negativa de libertarios de ingresar en el Ejecutivo. ¿Por qué opina que, como está conformado hasta ahora, al gabinete "le falta anclaje en la política"? Los detalles en el video.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Más sobre:Desde la RedacciónGonzalo CorderoJosé Antonio Kast

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Temblor hoy, viernes 16 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

