Gonzalo Cordero y gabinete de Kast: “Tengo el temor de que le sobren independientes”
En conversación con Rodrigo Álvarez y Jorge Arellano en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el analista y columnista de La Tercera, Gonzalo Cordero, abordó la compleja semana que atravesó la oposición tras el rediseño del gabinete de José Antonio Kast, producido por la presión de los partidos y por la negativa de libertarios de ingresar en el Ejecutivo. ¿Por qué opina que, como está conformado hasta ahora, al gabinete "le falta anclaje en la política"? Los detalles en el video.
