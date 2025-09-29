“Hoy quemamos judíos”: repudio total en Argentina por video de alumnos con cánticos antisemitas

Los estudiantes corresponden a la escuela “Humanos”, un establecimiento privado ubicado en la zona sur de Buenos Aires.

Los alumnos de último año de secundaria, viajaban por su gira de estudios cuando fueron grabado por otro alumno, entonando una canción que lamentablemente contenía una letra que causó polémica en la Argentina este fin de semana.

El usuario de X que compartió el registro, y aseguro al medio La Nación, que el video “se lo enviaron a él directamente”

Por otra parte, el Presidente Argentino, Javier Milei, compartió el registro reposteando el video: “Repudiable, Fin.”

A partir de ese posteo, que se viralizó de inmediato, un abogado presentó una denuncia penal por actos discriminatorios contra la comunidad judía, según está previsto en la ley 23.592. en Argentina