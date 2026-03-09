Ignacio Walker aborda asistencia de Kast a cumbre de Trump: “Es un club de amigos” y a éstos “se les exige más”
El excanciller analizó la participación de José Antonio Kast en la cumbre "Shield of the Americas", la iniciativa multilateral impulsada por el Presidente Donald Trump y que reunió el fin de semana a líderes afines ideológicamente en Miami. En esa línea, advirtió que "a los amigos se les exige más", en referencia a la cercanía entre el presidente electo y el mandatario de Estados Unidos. Revisa en el video la entrevista completa.
