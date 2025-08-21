SUSCRÍBETE
Imágenes sensibles: este es el momento en que un hincha de la U cae desde la galería en Avellaneda

Minutos de horror se vivieron en el cancelado partido entre Independiente y Universidad de Chile. Actualmente, Conmebol estudia junto a órganos judiciales qué sanciones tendrán las instituciones.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Según contabilizó la directiva de Azul Azul, un total de 19 personas se encuentran lesionadas.

Entre ellos, uno en estado grave: el simpatizante que fue empujado desde gran altura por hinchas de Independiente. Según consignó As Chile, el joven necesitó cirugía inmediata y se encuentra en riesgo vital.

Más sobre:Universidad de ChileIndependienteArgentinaAvellanedaLibertadores de AméricaSudamericanahinchas lesionadosHincha de la U Gravevideos de avellaneda

