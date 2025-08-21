Imágenes sensibles: este es el momento en que un hincha de la U cae desde la galería en Avellaneda
Minutos de horror se vivieron en el cancelado partido entre Independiente y Universidad de Chile. Actualmente, Conmebol estudia junto a órganos judiciales qué sanciones tendrán las instituciones.
Según contabilizó la directiva de Azul Azul, un total de 19 personas se encuentran lesionadas.
Entre ellos, uno en estado grave: el simpatizante que fue empujado desde gran altura por hinchas de Independiente. Según consignó As Chile, el joven necesitó cirugía inmediata y se encuentra en riesgo vital.
