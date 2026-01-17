SUSCRÍBETE POR $1100
    Impactantes imágenes de la península rusa Kamchatka sepultada por gran cantidad de nieve

    Las autoridades han declarado estado de emergencia tras el temporal de nieve que ha dejado al menos dos fallecidos.

    Catalina Bórquez

    En el extremo oriental de Rusia, la Península de Kamchatka, se han registrado intensas tormentas de nieve que no han cesado. Este fenómeno metereológico han dejado semienterradas varias viviendas y automóviles de los 160.000 habitantes que viven en este lugares.

    En registros difundidos en redes sociales, se aprecian impactantes imágenes de cómo han quedado las ciudades tras la caída de la nieve. Las entradas de los edificios quedaron bloqueados, por lo que muchos debieron optar por salir por las ventanas. 

    Según han reportado los medios locales, el suceso climatólogo dejó al menos dos hombres fallecidos tras el desprendimiento de nieve de los techos de las viviendas. Las autoridades declararon estado de emergencia este viernes por el peligro de próximas avalanchas.

    Más sobre:RusiaTemporal de nieveEstado de emergencia

