SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    La nueva fase de las conferencias climáticas: “estamos en plena fase de implementación”, dijo Gonzalo Muñoz

    El exChampion de la COP25 aseguró que la agenda climática global entró en una fase de implementación concreta, donde las decisiones ya impactan directamente la economía y los sectores productivos. Además, destacó el próximo gran desafío en la industria textil en Chile, que será sede de la primera cumbre mundial del sector.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    Emprendedor, experto en economía circular y exChampion de la COP25, Gonzalo Muñoz.

    Desde Bonn, Alemania, donde se desarrollan las reuniones de Naciones Unidas que preparan la próxima conferencia climática, el ex High Level Climate Champion de la COP25, Gonzalo Muñoz, aseguró que la agenda global del cambio climático atraviesa una nueva etapa marcada por la implementación concreta de los compromisos adquiridos durante la última década. En conversación con Hub Sustentabilidad, el experto abordó los avances de las negociaciones internacionales y adelantó detalles de la primera cumbre mundial sobre industria textil que se realizará en Santiago.

    Durante la llamada, Muñoz explicó que las reuniones de Bonn cumplen un rol clave en la preparación de la próxima COP, permitiendo que los equipos negociadores avancen en materias técnicas antes de llegar a las decisiones políticas finales. Sin embargo, sostuvo que el cambio más significativo de los últimos años es que las discusiones climáticas están aterrizando en acciones y no solo en promesas. “Estamos ya en una etapa donde todo este proceso está en una plena fase de implementación y la implementación, por lo tanto, son acciones muy concretas”, afirmó.

    Según explica, esta nueva fase se refleja en medidas vinculadas a la expansión de las energías renovables, la electrificación de sectores productivos, la eficiencia energética, la transformación de la agricultura y el desarrollo de una minería más sostenible. “Hoy estamos en una fase muy intensa de implementación y ha sido muy interesante para quienes llevamos años acompañando estas negociaciones”, señaló, destacando además que las conversaciones climáticas están cada vez más conectadas con la economía real y la vida cotidiana de las personas.

    El también fundador de Ambition Loop reconoció que las COP suelen ser percibidas como procesos lentos y burocráticos, pero defendió su relevancia destacando los avances acumulados durante la última década. “La negociación ya está tocando cada vez más la economía real, la vida de las personas, nuestros hogares, nuestra rutina, nuestras ciudades y nuestra cotidianidad”, afirmó. Como ejemplo, destacó el rápido crecimiento de las energías renovables, la electromovilidad y la eficiencia energética, transformaciones que han avanzado más rápido de lo que muchos proyectaban.

    Muñoz sostuvo que este cambio también se observa en sectores tradicionalmente más conservadores, como la agricultura. “Conceptos que antes eran ideologizados y tildados de absolutamente locos e imposibles, hoy en día ya son tan mainstream”, señaló, aludiendo al auge de la agricultura regenerativa y a la creciente adopción de estos modelos por parte de grandes empresas internacionales.

    Respecto del contexto geopolítico internacional, advirtió que la transición energética también está siendo impulsada por factores complejos, como el liderazgo creciente de China en las negociaciones climáticas y el impacto que tienen los conflictos internacionales sobre los mercados energéticos. “Lo que está pasando en las negociaciones es que el lenguaje y la forma de abordar las temáticas por parte de China es impactante”, aseguró. Asimismo, indicó que el alza de los combustibles fósiles derivada de las tensiones globales está acelerando el cambio hacia energías limpias.

    Cumbre Internacional de la Industria Textil

    Durante la entrevista, el experto climático también abordó la realización del primer Global Textile Ministerial and Industry Summit, encuentro impulsado por Naciones Unidas, Ambition Loop y el Ministerio del Medio Ambiente. La instancia, a desarrollarse en Santiago, buscará avanzar en soluciones para una industria que, según explicó, ha estado rezagada frente a otros sectores en materia ambiental. “La industria textil a nivel global está comandada por el concepto del fast fashion, el que hoy en día efectivamente en muchas ciudades del mundo te cuesta más barato comprar una camisa nueva que mandar a lavar y planchar la camisa que usaste ese día”, señaló.

    Muñoz destacó que Chile fue elegido como sede debido a su experiencia con la problemática de los residuos textiles en el desierto de Atacama, pero también por los avances regulatorios asociados a la economía circular y la Ley REP. “Chile es un muy buen ejemplo de un país que tiene tantas marcas presentes y que al mismo tiempo enfrenta el desafío de los residuos textiles”, afirmó.

    La cumbre, que se llevará a cabo del 15 al 17 de junio, reunirá a autoridades, empresas y expertos internacionales para debatir sobre comercio, circularidad, innovación y responsabilidad empresarial, en un contexto donde la industria textil se encuentra cada vez más vinculada a las discusiones globales sobre cambio climático, contaminación y economía circular.

    Revive la entrevista completa aquí:

    Más sobre:Hub SustentabilidadConferencia climáticaClimaSostenibilidadNaciones UnidasMedio AmbienteConferencias climáticasCOPGonzalo Muñoz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La canción de Queen “mejor que Bohemian Rhapsody” según Freddie Mercury

    Corte confirma prisión preventiva de banquetera de Viña del Mar y le impide acceder al pago de caución para quedar libre

    Diputada republicana presiona a la “derechita cobarde” por la AC contra Grau e insta a que aprendan de Pamela Jiles

    Confirman hallazgo de cuerpo de persona desaparecida en el incendio de casona en Barrio Yungay

    “Los huérfanos”: Carmen Mola publica nueva novela

    Gobierno evalúa que ingreso a redes sociales sea con Clave Única para restringir acceso a menores de edad

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Rating del jueves 11 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 11 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina junto a la segunda inauguración del Mundial

    A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina junto a la segunda inauguración del Mundial

    Corte confirma prisión preventiva de banquetera de Viña del Mar y le impide acceder al pago de caución para quedar libre
    Chile

    Corte confirma prisión preventiva de banquetera de Viña del Mar y le impide acceder al pago de caución para quedar libre

    Diputada republicana presiona a la “derechita cobarde” por la AC contra Grau e insta a que aprendan de Pamela Jiles

    Confirman hallazgo de cuerpo de persona desaparecida en el incendio de casona en Barrio Yungay

    Sernac demanda a Creditú y AVLA Seguros por venta atada de seguro para créditos hipotecarios
    Negocios

    Sernac demanda a Creditú y AVLA Seguros por venta atada de seguro para créditos hipotecarios

    Walmart nombra a una estadounidense de larga trayectoria dentro de la firma como la nueva CEO para su filial en Chile

    CMF por plataformas de criptomonedas vinculadas al Tren de Aragua: “La sola inscripción no implica autorización”

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía
    Tendencias

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía

    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer

    Cómo saber si tu perro tiene obesidad y cómo tratarla, según un veterinario

    Canadá no puede celebrar en su fiesta y solo rescata un empate ante Bosnia y Herzegovina en su debut en el Mundial 2026
    El Deportivo

    Canadá no puede celebrar en su fiesta y solo rescata un empate ante Bosnia y Herzegovina en su debut en el Mundial 2026

    Caerá más abajo del puesto 600 en el ranking ATP: Nicolás Jarry anuncia que no podrá estar en Wimbledon

    “Banderazo chileno en Miami”: la prensa argentina sigue sin superar el trauma de las finales perdidas frente a la Roja

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    La canción de Queen “mejor que Bohemian Rhapsody” según Freddie Mercury
    Cultura y entretención

    La canción de Queen “mejor que Bohemian Rhapsody” según Freddie Mercury

    “Los huérfanos”: Carmen Mola publica nueva novela

    Facebrooklyn lanza su nueva era más íntima y experimental

    “Hay que cambiar”: Díaz-Canel anuncia reformas económicas y reducción de la burocracia en Cuba
    Mundo

    “Hay que cambiar”: Díaz-Canel anuncia reformas económicas y reducción de la burocracia en Cuba

    Trump acusa a Irán de mentir sobre los términos de acuerdo provisional y se complica su eventual firma

    Pakistán confirma la existencia de un “texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz” entre Irán y Estados Unidos

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano
    Paula

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas