La nueva fase de las conferencias climáticas: “estamos en plena fase de implementación”, dijo Gonzalo Muñoz

Desde Bonn, Alemania, donde se desarrollan las reuniones de Naciones Unidas que preparan la próxima conferencia climática, el ex High Level Climate Champion de la COP25, Gonzalo Muñoz, aseguró que la agenda global del cambio climático atraviesa una nueva etapa marcada por la implementación concreta de los compromisos adquiridos durante la última década. En conversación con Hub Sustentabilidad, el experto abordó los avances de las negociaciones internacionales y adelantó detalles de la primera cumbre mundial sobre industria textil que se realizará en Santiago.

Durante la llamada, Muñoz explicó que las reuniones de Bonn cumplen un rol clave en la preparación de la próxima COP, permitiendo que los equipos negociadores avancen en materias técnicas antes de llegar a las decisiones políticas finales. Sin embargo, sostuvo que el cambio más significativo de los últimos años es que las discusiones climáticas están aterrizando en acciones y no solo en promesas. “Estamos ya en una etapa donde todo este proceso está en una plena fase de implementación y la implementación, por lo tanto, son acciones muy concretas”, afirmó.

Según explica, esta nueva fase se refleja en medidas vinculadas a la expansión de las energías renovables, la electrificación de sectores productivos, la eficiencia energética, la transformación de la agricultura y el desarrollo de una minería más sostenible. “Hoy estamos en una fase muy intensa de implementación y ha sido muy interesante para quienes llevamos años acompañando estas negociaciones”, señaló, destacando además que las conversaciones climáticas están cada vez más conectadas con la economía real y la vida cotidiana de las personas.

El también fundador de Ambition Loop reconoció que las COP suelen ser percibidas como procesos lentos y burocráticos, pero defendió su relevancia destacando los avances acumulados durante la última década. “La negociación ya está tocando cada vez más la economía real, la vida de las personas, nuestros hogares, nuestra rutina, nuestras ciudades y nuestra cotidianidad”, afirmó. Como ejemplo, destacó el rápido crecimiento de las energías renovables, la electromovilidad y la eficiencia energética, transformaciones que han avanzado más rápido de lo que muchos proyectaban.

Muñoz sostuvo que este cambio también se observa en sectores tradicionalmente más conservadores, como la agricultura. “Conceptos que antes eran ideologizados y tildados de absolutamente locos e imposibles, hoy en día ya son tan mainstream”, señaló, aludiendo al auge de la agricultura regenerativa y a la creciente adopción de estos modelos por parte de grandes empresas internacionales.

Respecto del contexto geopolítico internacional, advirtió que la transición energética también está siendo impulsada por factores complejos, como el liderazgo creciente de China en las negociaciones climáticas y el impacto que tienen los conflictos internacionales sobre los mercados energéticos. “Lo que está pasando en las negociaciones es que el lenguaje y la forma de abordar las temáticas por parte de China es impactante”, aseguró. Asimismo, indicó que el alza de los combustibles fósiles derivada de las tensiones globales está acelerando el cambio hacia energías limpias.

Cumbre Internacional de la Industria Textil

Durante la entrevista, el experto climático también abordó la realización del primer Global Textile Ministerial and Industry Summit, encuentro impulsado por Naciones Unidas, Ambition Loop y el Ministerio del Medio Ambiente. La instancia, a desarrollarse en Santiago, buscará avanzar en soluciones para una industria que, según explicó, ha estado rezagada frente a otros sectores en materia ambiental. “La industria textil a nivel global está comandada por el concepto del fast fashion, el que hoy en día efectivamente en muchas ciudades del mundo te cuesta más barato comprar una camisa nueva que mandar a lavar y planchar la camisa que usaste ese día”, señaló.

Muñoz destacó que Chile fue elegido como sede debido a su experiencia con la problemática de los residuos textiles en el desierto de Atacama, pero también por los avances regulatorios asociados a la economía circular y la Ley REP. “Chile es un muy buen ejemplo de un país que tiene tantas marcas presentes y que al mismo tiempo enfrenta el desafío de los residuos textiles”, afirmó.

La cumbre, que se llevará a cabo del 15 al 17 de junio, reunirá a autoridades, empresas y expertos internacionales para debatir sobre comercio, circularidad, innovación y responsabilidad empresarial, en un contexto donde la industria textil se encuentra cada vez más vinculada a las discusiones globales sobre cambio climático, contaminación y economía circular.

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