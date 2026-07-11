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    Ciencia, empresas y Estado: los ejes de la nueva estrategia climática de Chile para los próximos 30 años

    El Comité Científico Asesor de Cambio Climático (C4) presentó cuatro informes elaborados con aportes de más de 500 investigadores, que abordan los efectos del cambio climático en la salud, la economía circular, la seguridad hídrica y los océanos. Sus conclusiones servirán de base para actualizar la Estrategia Climática de Largo Plazo.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    Autoridades ministariales, parlamentarias e integrantes del Comité Científico Asesor de Cambio Climático (C4) presentan cuatro nuevos informes para el cambio climático y dan inicio al proceso de elaboración del informe previo de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP). Ricardo Ferreira

    El Comité Científico Asesor de Cambio Climático (C4) presentó este jueves cuatro informes temáticos, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y financiamiento de NDC Partnership, que sistematizan la evidencia científica disponible en Chile y proponen medidas para fortalecer la política climática y orientar las decisiones de los sectores público y privado.

    La actividad, realizada en el Palacio del ex Congreso Nacional, marcó el inicio de la convocatoria “Call for Evidence”, un proceso de diálogo científico multisectorial destinado a incorporar nuevos antecedentes al informe previo para la actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP). Este instrumento definirá la trayectoria del país hacia la carbono neutralidad y la resiliencia climática durante las próximas tres décadas.

    Hasta el palacio del ex Congreso Nacional, llegaron cerca de 150 personas entre investigadores de todo el país, autoridades ministeriales, representantes parlamentarios y gremios empresariales, al lanzamiento de los cuatro informes para el Cambio Climático. Ricardo Ferreira

    Los estudios fueron desarrollados con aportes de más de 500 investigadores de distintas regiones y abordan cuatro áreas prioritarias: cambio climático y salud; economía circular; relación entre agua, energía y alimentos; y vínculo entre océanos, clima y biodiversidad. Cada documento incluye recomendaciones para traducir los diagnósticos científicos en decisiones concretas.

    En materia de salud, los especialistas advirtieron que el cambio climático ya constituye una amenaza relevante para la población, debido al aumento de la mortalidad asociada al calor extremo y a la expansión de enfermedades transmitidas por vectores.

    El informe sobre economía circular estima que una aplicación integral de sus medidas podría reducir hasta en 37% las emisiones proyectadas para 2030, elevar el producto interno bruto en 1,54% y crear 33 mil empleos verdes. El estudio sobre agua, energía y alimentos, en tanto, alerta sobre un proceso de aridificación estructural y plantea la necesidad de avanzar hacia una gestión integrada por cuencas.

    El documento dedicado a los océanos señala que el mar ha absorbido la mayor parte del calor acumulado en el sistema climático (91%), fenómeno que amenaza los ecosistemas marinos y actividades económicas relevantes para Chile.

    En conversación con la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, sostuvo que la función del C4 es vincular la investigación académica con las decisiones públicas. “Lo que viene a hacer este comité es hacer un puente entre la investigación académica, los datos y la evidencia (...) para poder resguardar que toda la agenda climática y los instrumentos que se generan tengan un fundamento teórico en base a datos concretos”, afirmó. Según la autoridad, este trabajo permitirá diseñar instrumentos efectivos para alcanzar la carbono neutralidad en 2050 y reforzar la adaptación frente a la megasequía, los incendios forestales y otros fenómenos extremos.

    Por su parte, la presidenta del C4, Camila Fernández, destacó que los informes integran conocimiento producido en distintas regiones y entregan recomendaciones pertinentes para los sectores productivos. También agregó que las empresas tienen la oportunidad de impulsar innovación basada en ciencia, acelerar soluciones tecnológicas y fortalecer su colaboración con la academia. “Queremos acelerar el proceso y hacer un encuentro entre estos dos mundos, entre el sector productivo y el sector académico, en un diálogo franco y con oportunidades para todos”, sostuvo.

    Asimismo, planteó que una mejor coordinación territorial será clave para implementar la transición energética y las políticas climáticas. “El gran problema que tiene Chile es organizar su territorio, organizar el uso del borde costero, de su continente. Dónde poner los parques eólicos, solares, y dónde se va esa energía también. Entonces, ese tipo de conversaciones tienen que existir y es lo que nosotros recomendamos también cuando hicimos el ejercicio de las NDC y de los planes sectoriales, que los planes sectoriales tienen que conversar entre ellos".

    Desde la certera de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la subsecretaria Carolina Rossi, indicó que “como Ministerio articulador, nuestro rol, en parte, radica en lograr levantar desde los investigadores, la academia y los emprendedores evidencia científica coherente con los desafíos país. Este vínculo con Medioambiente materializa parte de nuestro rol y nos une como país en la búsqueda de soluciones que sean pensadas con impacto a mediano y largo plazo”.

    Carolina Rossi, subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ricardo Ferreira

    Nuevas guías para el sector privado

    Durante la segunda parte de la jornada, representantes del sector privado y redes de empresas analizaron cómo incorporar estas recomendaciones en sus estrategias y avanzar de manera coordinada en la acción climática. La discusión apuntó a que una gestión adecuada de los riesgos climáticos puede favorecer no solo la sostenibilidad, sino también la rentabilidad, la inversión y la continuidad operacional de las empresas.

    “Nuestro encuentro con el sector privado es el primer movimiento para alinearlos con los esfuerzos del sector público y los instrumentos como la NDC y la ECLP, en vista de una acción climática conjunta en materias de mitigación y adaptación”, sostuvo Alex Godoy, integrante del C4 y director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Univerdiad del Desarrollo.

    Por su lado, Camila Fernández, llamó a aprovechar el compromiso de las empresas para impulsar soluciones tecnológicas basadas en evidencia que mejoren el sector productivo: “Las grandes empresas y los liderazgos tienen un compromiso social del cual están muy al corriente y muy empoderados, y yo pienso que hay una oportunidad aquí para llevar la última tecnología, las oportunidades, las perspectivas sobre todo de aquí a 5, a 10 años más, y darle una chance a la innovación de base científica para que pruebe que en realidad se pueden hacer mejoras significativas al sector productivo basado en estos lineamientos que se entregaron hoy”.

    Más sobre:Hub SustentabilidadEvidencia CientíficaC4Comité Científico Asesor de Cambio ClimáticoEstrategia Climática de Largo Plazo (ECLP)SaludEconomía CircularMedio AmbienteCiencia

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