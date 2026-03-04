SUSCRÍBETE
    ¡Insólito!: Ciclistas se graban descendiendo a gran velocidad por las Dunas de Concón

    Los registros compartidos en redes sociales por los ciclistas extranjeros Johannes Fischbach y Hannes Alber, causaron gran indignación en redes sociales debido a que evidencian el descenso en bicicleta a alta velocidad por las Dunas de Concón, área protegida legalmente como Santuario de la Naturaleza. El municipio anunció que tomará acciones legales y denunciará las acciones ante Fiscalía debido a que estas acciones se encuentran totalmente prohibidas.

    Catalina Bórquez
    Más sobre:ConcónNaturalezaCiclistasAréas protegidas

