Iraníes forman escudos humanos en puentes y centrales eléctricas tras amenaza de Trump
A las 20:00 horas de este martes finaliza el plazo dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al régimen de los ayatolás para que reabran el Estrecho de Ormuz. Ante la amenaza del mandatario norteamericano, quien advirtió que esta noche “Toda una civilización morirá”, los iraníes salieron a las calles para defender la estructura crítica de su país según dan cuenta varios videos en redes sociales.
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