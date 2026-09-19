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    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    Conversan, recuerdan lo que les cuentan y están disponibles cada vez que un niño o niña quiere hablar. Son peluches, muñecos y pequeños robots que incorporan la inteligencia artificial para convertirse en una suerte de “amigo” siempre disponible. Una nueva forma de jugar que también abre preguntas inquietantes sobre los vínculos que generan, lo que pueden llegar a decir y qué ocurre con todo lo que escuchan.

    Por 
    Pablo Gándara
     
    Patricia Morales
    Más sobre:LT ExplicaIAjuguetesNiños

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