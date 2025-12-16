SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Kast confirma intenciones de vivir en La Moneda: “No voy a arrendar una casa especial para generar más gastos al Estado”

    Kast confirma intenciones de vivir en La Moneda: “No voy a arrendar una casa especial para generar más gastos al Estado”Desde Buenos Aires el Presidente electo, José Antonio Kast, confirmó que buscará instalarse en el Palacio de Gobierno una vez que comience su mandato para dar una “señal de austeridad”.

    Por 
    Paula Morales
     
    Alonso Vatel

    “Se llama la Casa de La Moneda y es históricamente el lugar donde han vivido los Presidentes de la República, yo vivo a más de una hora y media de la Casa de La Moneda. No voy a arrendar una casa especial para generarle más gastos al Estado. Si hay una casa y hay un recinto razonable… yo no pido lujos. Soy capaz de hacer mi cama, ser capaz de hacer muchas cosas, soy autosuficiente. Esa forma de actuar también es una señal de austeridad para lo que tenemos que pedirle a los chilenos”, sostuvo.

    No tengo problema con dormir en el tercer piso si puedo llevar mi cama y puedo llevar mi comedor. Hay toda una discusión de que no puedo mover nada. Bueno, no puedo mover nada pero llevo un saco de dormir, esa es mi voluntad“, señaló.

    Más sobre:PolíticaNacionalJosé Antonio KastLa Moneda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal posterga definición sobre medidas cautelares a exmilitares formalizados en caso Franco Vargas

    El Giro de Rigo Chile toma vuelo: la carrera de Rigoberto Urán abre sus inscripciones

    Auditorías en seguridad pública: Contraloría detecta que 70 de 79 centros penitenciarios no planificaron allanamientos en 2024

    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    Federación Internacional de Hockey destaca a Chile como posible sede del Mundial Adulto de 2030: “Es un firme candidato”

    Kast y Milei posan junto a una motosierra en la Casa Rosada y celebran que “la libertad avanza en toda Latinoamérica”

    Servicios

    Vence el plazo para cobrar el Bono Marzo 2025: revisa cómo recibirlo

    Vence el plazo para cobrar el Bono Marzo 2025: revisa cómo recibirlo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Auditorías en seguridad pública: Contraloría detecta que 70 de 79 centros penitenciarios no planificaron allanamientos en 2024
    Chile

    Auditorías en seguridad pública: Contraloría detecta que 70 de 79 centros penitenciarios no planificaron allanamientos en 2024

    Kast y Milei posan junto a una motosierra en la Casa Rosada y celebran que “la libertad avanza en toda Latinoamérica”

    Diputados presentan proyecto que sanciona denuncias de falsos delitos sexuales

    Kast y opción de José Luis Daza para equipo económico en Chile: “Pasa por una decisión que no es mía”
    Negocios

    Kast y opción de José Luis Daza para equipo económico en Chile: “Pasa por una decisión que no es mía”

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”

    El rebaraje en la industria de los medios de pago tras la compra de Klap por parte de Itaú

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo
    Tendencias

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

    El Giro de Rigo Chile toma vuelo: la carrera de Rigoberto Urán abre sus inscripciones
    El Deportivo

    El Giro de Rigo Chile toma vuelo: la carrera de Rigoberto Urán abre sus inscripciones

    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    Federación Internacional de Hockey destaca a Chile como posible sede del Mundial Adulto de 2030: “Es un firme candidato”

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla
    Cultura y entretención

    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla

    Cinta chilena La Misteriosa Mirada del Flamenco queda fuera de carrera por los Oscar 2026

    El Titanic revive con experiencia inmersiva en Santiago: revisa aquí las coordenadas

    Venezuela en la mira: el petróleo multimillonario que alimenta la tensión entre Trump y Maduro
    Mundo

    Venezuela en la mira: el petróleo multimillonario que alimenta la tensión entre Trump y Maduro

    “Tenía deudas”: Qué se sabe del soldado de seguridad que fue encontrado muerto en la residencia del Presidente Milei

    El modelo migratorio de Giorgia Meloni que Kast busca replicar

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni