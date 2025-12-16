Kast confirma intenciones de vivir en La Moneda: “No voy a arrendar una casa especial para generar más gastos al Estado”

“Se llama la Casa de La Moneda y es históricamente el lugar donde han vivido los Presidentes de la República, yo vivo a más de una hora y media de la Casa de La Moneda. No voy a arrendar una casa especial para generarle más gastos al Estado. Si hay una casa y hay un recinto razonable… yo no pido lujos. Soy capaz de hacer mi cama, ser capaz de hacer muchas cosas, soy autosuficiente. Esa forma de actuar también es una señal de austeridad para lo que tenemos que pedirle a los chilenos”, sostuvo.

“No tengo problema con dormir en el tercer piso si puedo llevar mi cama y puedo llevar mi comedor. Hay toda una discusión de que no puedo mover nada. Bueno, no puedo mover nada pero llevo un saco de dormir, esa es mi voluntad“, señaló.