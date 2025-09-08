Katy Perry “celebra” con foto de Eva Perón el triunfo del peronismo en Argentina
El video fue captado por un grupo de fans que se apostaba en el hotel esperando un autógrafo de la artista estadounidense.
Un hecho insólito en Buenos Aires recorrió las redes: en la misma jornada en la que el peronismo celebró su victoria sobre la coalición conservadora La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, la estrella del pop internacional, @katyperry, levantó un cuadro de Eva Perón en la puerta del hotel donde se hospeda.
Su inesperado gesto alzando el cuadro de “Evita”, generó cierto impacto entre entre los argentinos y fue muy comentado en redes.
La artista estadounidense se encuentra en Argentina para brindar dos shows en el Movistar Arena el 9 y 10 de septiembre.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.