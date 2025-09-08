Katy Perry “celebra” con foto de Eva Perón el triunfo del peronismo en Argentina

Un hecho insólito en Buenos Aires recorrió las redes: en la misma jornada en la que el peronismo celebró su victoria sobre la coalición conservadora La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, la estrella del pop internacional, @katyperry, levantó un cuadro de Eva Perón en la puerta del hotel donde se hospeda.

Su inesperado gesto alzando el cuadro de “Evita”, generó cierto impacto entre entre los argentinos y fue muy comentado en redes.

La artista estadounidense se encuentra en Argentina para brindar dos shows en el Movistar Arena el 9 y 10 de septiembre.